Los políticos y sus tropiezos previos al inicio de las campañas locales

Puebla está a la vuelta de la esquina para iniciar las campañas locales y que servirán en la renovación de las 26 diputaciones locales y 217 presidencias municipales.

Ante estos escenarios, les contaré algunos trascendidos previos que se registran antes de arrancar las campañas.

La verdad no están nada descabellados, pues en algunos casos, los actores políticos se dan hasta con la cubeta, esto sin todavía iniciar la búsqueda del voto popular.

Arranquemos en San Martín Texmelucan, donde el camaleón de Edgar Salomón Escorza, quien cambia de colores según su conveniencia, pues antes era del PRI y ahora del PAN, trajo de España a dos presuntos expertos de campañas políticas.

Según me cuentan, que estos asesores le prometieron el cielo y las estrellas para llevarse un triunfo «arrasador» este 6 de junio cuando competirá por la presidencia municipal de San Martín Texmelucan.

Sin embargo, la realidad es otra y consiste en que el ex diputado del PRI y ahora candidato del PAN, aprendió las prácticas del morenovallismo, pues avienta celulares cuando su equipo de trabajo no obedece sus indicaciones.

Y de San Martín Texmelucan nos pasamos a San Pedro Cholula.

En este bello pueblo mágico, la diputada local Tonantzin Fernández Díaz, se convirtió en la burla de la región, luego de presumir que según obtuvo la candidatura para ser edil este 6 de junio.

Tan grande es su desesperación y tan malos son sus asesores, que la morenista tuvo que ir a Tlaxcala para tomarse una foto con el líder nacional del partido, Mario Delgado Carrillo, donde afirmó que logró bajar a Lorenzini Rangel como candidato.

No obstante, en las últimas horas le dieron la estocada final a Fernández Díaz y se ratificó que Lorenzini Rangel, otro morenovallista de cepa, sea quien compita por la alcaldía de San Pedro Cholula.

Finalmente hablaremos de San Andrés Cholula, donde el PAN, según me cuenta, está algo nervioso y no por las impugnaciones que hay sobre la candidatura de Edmundo Tlatehui Percino.

Los nervios se enfocan porque el panista sería detenido en breve, ante los señalamientos de un presunto desvío de recursos públicos de cuando fue funcionario municipal de esta región en 2014-2018.

Y no descarte que sea detenido, pues si detuvieron a su patrón Leoncio Paisano Arias, por qué no hacerlo con este ex funcionario de medio pelo.

Hasta aquí mi reporte

