El gobernador Miguel Barbosa Huerta calificó como “un abuso” la integración de la lista de candidatos plurinominales de Morena, donde Edgar Garmendia de los Santos, líder estatal del partido, buscaría quedarse con una de las primeras posiciones, al asumirse como indígena.

Y es que los primeros cuatro lugares de dicha lista -que serían los mejor posicionados- fueron reservados para mujeres y grupos vulnerables, como indígenas, con discapacidad y de diversidad sexual, pero trascendió que Garmendia de los Santos ocuparía el lugar de la persona de origen indígena.

En su rueda de prensa matutina, el mandatario afirmó que “nunca se había visto lo que hoy todos están testimoniando, diputados pluris, las dos personas que han hecho barbaridades dentro de la definición de espacios políticos”, al referirse a Garmendia de los Santos y Carlos Evangelista Amador.

Resaltó que quienes integren la lista “tienen que merecerlo”, además de que debe existir dignidad para decir “no me merezco ser pluri, gracias. Nunca he estado en Morena, no he estado en Morena, no gracias no puedo ser pluri”, dijo el gobernador.

No hubo encuestas, acusa

Aseguró que para la designación de candidaturas al interior del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Puebla no hubo encuestas, además de que la dirigencia estatal actuó mediante acuerdos.

Sin embargo, reiteró que como gobernador y autoridad va a garantizar que los procesos electorales caminen, así como apoyar a los órganos electorales en la entidad.

“Nosotros vamos a garantizar que los procesos electorales caminen, no se colapsen desde nuestra función de autoridad”, resaltó.

Es necesario mencionar que militantes morenistas interpusieron varios recursos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) desde antes de que se anunciaran las candidaturas, mientras que cuando éstas se dieron a conocer, las impugnaciones siguieron.