Marcelo Ebrard irá a Rusia y 4T propone Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil

-Publicidad-

Deuda global y receta neoliberal // Aumento sostenido, sin resultados

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que muchas han sido las crisis económicas en las últimas cuatro décadas, con resultados socialmente desastrosos tras aplicar la clásica receta neoliberal, y como no saben de otra, en la sacudida que ha potenciado la pandemia del Covid-19 la fórmula mágica de los tecnócratas se repitió: deuda y más deuda para enfrentar las consecuencias, sin importar el altísimo costo para la población, y fortalecer las finanzas públicas.

¿Resultado? Obviamente, el mismo que a lo largo de 40 años, y en consecuencia sólo en el pandémico 2020 el nivel de endeudamiento de los países subdesarrollados se incrementó 20 puntos porcentuales del producto interno bruto conjunto, independientemente de que colapsaron sus de por sí frágiles arcas nacionales, con un costo social espeluznante, y sus economías cayeron libremente. Y de cereza, los países en desarrollo están al borde de una crisis de deuda, lo que amenaza con crear un mundo post-pandémico muy divergente.

En su Informe de Financiamiento para el Desarrollo Sostenible 2021, la Organización de Naciones Unidas no descubre el hilo negro; de hecho, parece que la única novedad es la fecha de presentación, porque en reportes de crisis anteriores el balance ha sido siempre de mal en peor y, cada vez que sucede, a muchísimo peor. Sin embargo, no está de más subrayar lo sucedido en 2020 y las terribles consecuencias de aplicar siempre las mismas recetas.

Aquí la columna completa

Renaut II

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que el dos de abril de 2009, la Comisión Federal de Telecomunicaciones aprobó en sesión plenaria las “reglas” para el funcionamiento del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo del mismo año ((https://bit.ly/32f6CRB ) y que, a su vez, correspondieron al decreto emitido por Felipe Calderón Hinojosa el 9 de febrero del mismo 2009 (https://bit.ly/3tqlWag ), luego que el Congreso de la Unión había aprobado tales reglas en diciembre de 2008 bajo la presidencia, en la cámara de diputados, de César Duarte, el priista chihuahuense luego preso por su gran corrupción al (des)gobernar esa entidad norteña, y, en el Senado, de Gustavo Madero, también chihuahuense, pero panista.

Aquella propuesta calderónica tenía como propósito “establecer ciertas obligaciones a cargo de los concesionarios y comercializadoras de telefonía móvil para coadyuvar con las autoridades competentes en el combate del uso indebido por parte de los Usuarios de Telefonía Móvil para la comisión de diversos delitos”.

El plazo para que los usuarios dieran de alta sus “celulares” se venció el diez de abril de 2010, sin contar con el apoyo ciudadano. Todo fue un fracaso: no se redujeron los delitos, como en el caso de las extorsiones y el secuestro, y los datos proporcionados por una parte de los usuarios terminaron en el mercado negro, expuestos a los intereses de partidos políticos en ruta electoral y de grupos del crimen organizado, no solamente los relacionados con el “confiable” Genaro García Luna.

Aquí la columna completa

- Publicidad -

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Primera línea. Tras la llamada del 25 de enero entre los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Rusia, Vladimir Putin, los gobiernos pasan de las palabras a los hechos. Marcelo Ebrard se va de viaje. El canciller realizará una visita de trabajo a Moscú, del 24 al 28 de abril. De esta manera, se estrechará aún más la relación y la lucha de ambas naciones contra la pandemia de covid-19 se fortalecerá. Se reunirá con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, quien visitó la Ciudad de México en febrero de 2020. Después de Rusia, hay planes para visitar China, India y Estados Unidos, con el objetivo de garantizar que México reciba las vacunas en los tiempos establecidos y, así, continuar con el Programa Nacional de Vacunación. Sin duda, el artífice de los envíos millonarios del biológico ha sido Ebrard. Está en todo.

2. Sereno. Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, precisó que no entrarán en confrontaciones con ningún actor político, ante el comentario del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre un atentado contra la democracia. “El INE no se mete con ningún actor político, sólo cuida que todos los actores políticos cumplan con lo que dice la ley”, respondió. Sin embargo, mencionó que “a la democracia la tenemos que cuidar todos, si no la cuidamos todos, se nos puede ir entre las manos, la democracia es una construcción colectiva, es el producto de las luchas del pueblo de México, en su diversidad política”. No estamos como para vivir tiempos de amenazas, pero cuidado: velados pleitos personales nos tienen en este punto. Y las venganzas están de a peso.

3. Ánimos desbordados. Después de la decisión del INE de bajar de la contienda a Félix Salgado Macedonio, siguiendo al pie de la letra la indicación de la ley, pues no entregó reporte de gastos de precampaña, el presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó que, si es necesario, para fortalecer a la democracia mexicana enviará una iniciativa para reformar al INE, aunque señaló que lo mejor es actuar alejados del fanatismo. Y como un mensaje muy claro y que viene a apaciguar la tensión de estos días, el primer mandatario reconoció que los ánimos electorales están muy calientes y hay que serenarse y no caer en la violencia. El mensaje, evidentemente, está dirigido a Salgado, Morón y Mario Delgado, líder de Morena. Ellos andan de rijosos.

Aquí la columna completa