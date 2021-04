“Reparto” de candidaturas generan incertidumbre para elecciones: Barbosa

-Publicidad-

El gobernador Miguel Barbosa Huerta calificó como lamentable la forma en que se dieron los registros de candidatos en Puebla, pues fue ante las inconformidades de que se violaron derechos de militantes y eso generará impugnaciones y será un proceso electoral complicado.

En rueda de prensa, el mandatario estatal manifestó que este año ha sido el que más problemas presentó para la designación de perfiles, y en el caso de Morena fueron repartidas entre grupos y por ello no han sido publicadas las listas a diputados plurinominales

Esto luego de que el martes por la noche se difundieron los perfiles que competirán por una diputación local abanderados por Morena, sin embargo, es la única que se ha dado a conocer, pues no se sabe quiénes fueron los que se registraron para alcaldes

Aseveró que no se puede ignorar la decisión de la militancia por intereses personales, pues se debe respetar la decisión de la mayoría, pues una muestra de ello fue las diversas protestas que hubo en las calles por esta irregularidad, algo que no se vio en la elección de 2018.

Consideró que fue un atropello a todos los que aspiraron de manera legítima dentro de su partido a participar y ser considerados por una candidatura, ya que se les violaron los derechos y la consecuencia va a ser la inquietud electoral y un sin número de impugnaciones.

«Nunca creo yo había estado tan incierta la definición de candidaturas en los partidos como hoy, los partidos políticos en Puebla desahogaron el procesamiento interno con muchas dificultades. Lamento mucho que eso haya ocurrido, eso es absolutamente inadecuado, no se puede tratar a los militantes de cada partido de acuerdo a los intereses de grupos”, asentó.

Puebla no es aldea de foráneos

Sostuvo que Puebla “no es una aldea” para que vengan de fuera y atropellen los derechos de los poblanos, ya que en el estado hay dignidad para poder levantar la voz cuando eso suceda, al resaltar que la entidad necesita justicia en todos los sentidos y principalmente en la electoral.

Y es que, dijo, se permitió que los partidos sean dominados por grupos nacionales que se dividen las candidaturas en cada proceso y así ir creando los esquemas de poder, pues sostuvo que todavía falta ver las listas de plurinominales para comprobar cómo se repartieron, algo que afirmó ya conoce, pero no lo dirá.

“No podemos dejar de ver esto irregular que ha ocurrido y que lo siguen ejecutando, no, no, no, que se olviden aquellos que vinieron a pensar que Puebla es una aldea, de verdad que se equivocaron y les va a salir cola a los que actuaron así”, abundó.

Barbosa Huerta recordó que las elecciones del 2018 hubo una polarización social entre las personas del poder público estatal y federal que estuvieron aliados para que en Puebla siguiera gobernando el mismo grupo político, que aseveró ganó él.

Sentenció que dicha elección “nunca será más vista”, pues fue con un “enorme contenido de lucha”, pero a diferencia de este año, en aquella ocasión no hubo inconformidades internas del partido ni toma de edificios como se vio en los recientes días, lo que reiteró que es lamentable.