Empleos ante IMSS crecen en marzo y los berrinches de Germán Larrea

Junta Federal revive muertos // Larrea, sus aliados y la 4-T

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que como dice el clásico, el tóxico empresario Germán Larrea nunca pierde, y si lejanamente sucede, entonces arrebata. Para ello siempre contó con solícitos funcionarios (con atención personalizada en la Secretaría del Trabajo) que servilmente atendían sus instrucciones. Eso se padeció a lo largo del régimen neoliberal, lo que no sorprendía a nadie, pero lo que sí llama la atención es que en plena 4-T se mantengan ese tipo de prácticas, en especial cuando el objetivo es el sindicato minero, a quien el barón declaró la guerra desde hace muchos años.

Bien, pero en esta ocasión, ¿qué enfureció al barón y a sus amigos del sector laboral? Probablemente el acuerdo en materia de outsourcing, que al dueño de Grupo México le provocó gastritis por ser uno de los grandes usuarios de esa deleznable práctica, o tal vez por el hecho de que, a pesar de sus múltiples intentos y el cúmulo de barbaridades por él cometidos, en más de dos décadas no ha podido doblegar al sindicato minero que gana recuentos, contratos colectivos y logra sustanciales aumentos salariales. Y si no fuera eso, entonces por lo que se le pegue la gana, porque alguien de la 4-T está a su servicio.

A saber qué tipo de conjuros utilizó, pero el hecho es que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que preside Eugenia Navarrete Rodríguez, por tercera ocasión, cuando menos, intenta revivir un muerto (el primer ejercicio fue en 2017 y el segundo en 2018. Ambos sin resultados) por instrucciones de Larrea, con la complacencia de la hija del titiritero y la pretensión de afectar al sindicato minero.

Félix: le ganó la lengua

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que es probable que el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio (FSM), haya proporcionado ayer un muy oportuno tanque de oxígeno a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y en especial a su presidente, Lorenzo Córdova Vianello, y al grupo que con él se mueve.

Una escenificación funeraria afuera del citado INE, con ataúd y corona de flores para dar cuenta de la presunta “muerte” de ese Instituto (aunque advirtiendo que podría resucitar si devolviera el registro al autodenominado “toro sin cerca”), dio marco a la pronunciación de frases de amago contra los siete consejeros que a finales de marzo pasado le retiraron la mencionada candidatura y en especial hacia Córdova Vianello, con una referencia incisiva a su domicilio particular y a la posibilidad de visitar la casa de ese “cabroncito”.

La tosca oratoria salgadista de este lunes no fue inesperada ni careció de contexto. Todo lo contrario: representó un grado más de la espiral de violencia verbal que se ha desatado contra los consejeros del INE (por parejo, aunque cuatro de once votaron por mantener el registro de Félix) y en especial contra su polémico presidente, Córdova Vianello.



La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. El valiente. El capítulo Félix Salgado Macedonio sigue causando mella en la democracia mexicana. Primero fueron las acusaciones de mujeres hacia el candidato elegido por Morena para contender por la gubernatura de Guerrero; después, los artilugios para mantenerlo sin que existan investigaciones; más tarde, su error de no entregar gastos de campaña, la determinación del INE de bajarlo de la contienda, su queja ante el Tribunal Electoral, los plantones afuera de las oficinas del INE, la amenaza de que si no sale a su favor el nuevo fallo y se queda fuera de la contienda aplicarían el Artículo 39 constitucional, “pues el pueblo tiene todo su inalienable derecho a definir, a decidir, a modificar su gobierno”. Y, de no ser así, buscará y hallará, junto con el pueblo, a los consejeros en sus casas. Qué valiente. Salgado en sí es una afrenta a la democracia. ¿Incitación a la violencia? A fuerza… ni los zapatos.

2. Fortaleza segura. No es sino una buena noticia que, con corte al 31 de marzo, se tienen registrados ante el IMSS 20 millones 25 mil 709 puestos de trabajo, de éstos, el 85.6% son permanentes y el 14.4% son eventuales. Con lo anterior, la creación de empleo en el primer trimestre del año en curso es de 251 mil 977 puestos, de los cuales el 54.5% corresponde a empleos permanentes. Los sectores con crecimiento anual en puestos de trabajo son transformación, con 1.3%; electricidad y servicios sociales y comunales, ambos con 0.02 por ciento. Por entidad federativa, Tabasco, Baja California y Chihuahua continúan con variación anual positiva. Para este mes se suman Nayarit, Zacatecas y Sonora. Y, por si fuera poco, el IMSS, dirigido por Zoé Robledo, contempla reformas a la subcontratación abusiva. El instituto, más fuerte que nunca.

3. Opciones, hay. Durante su primer discurso como candidato al gobierno de Baja California, Jorge Francisco Ojeda García, del partido Fuerza por México, adjudicó su candidatura al hartazgo de la sociedad y señaló que su prioridad es trabajar en favor de políticas sociales para los más de dos millones de electores que contiene el padrón en la entidad fronteriza. No es difícil acceder a una buena propuesta de gobierno si se trata de heredar la administración fallida y al vapor de Jaime Bonilla, una de las decepciones de Morena en el poder. Ojeda, quien se registró en el Instituto Electoral de Mexicali, destacó que la ciudadanía está harta de “los mismos políticos de siempre”. ¿Y quién nos garantiza que ustedes no son más de lo mismo? Sólo por saber.



