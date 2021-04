Antorcha me enseñó a cantar: comerciante

-Publicidad-

Por Ignacio Mejía

Manuela de Jesús Pastor es comerciante, llegó a Balcones porque vende tacos junto a su esposo. Conoció a Antorcha y la organización la llevó a las Espartaqueadas Culturales ¡a cantar en un coro! A los jóvenes les dice: “Que acudan a la casa de cultura de Balcones”.

¿Cómo fue su cercanía con el Movimiento Antorchista?

Estoy muy contenta con Antorcha, tengo siete años de haber llegado acá. Cuando yo llegué, llegué al local de mi papá y las calles las empezaron a pavimentar, la Mario Benedetti no estaba pavimentada, se ha progresado mucho en seguridad, el deportivo de allá abajo pues es nuevo, tiene como cinco años, conozco a todos los compañeros, yo estoy muy contenta, he progresado mucho igual con ellas, he obtenido mi local con ellos y estoy bien contenta con ellos.

-¿Cómo trabaja el Movimiento Antorchista con la gente?

Pues nos tiene bien unidos, cuando nos llaman todos estamos ahí, vamos en apoyo a las salidas, yo estoy muy contenta con Antorcha.

-¿Cuáles son los logros que usted ha visto más importantes de la colonia?

Pues que han pavimentado calles, han hecho el deportivo, la casa de cultura.

-¿Usted como testigo de este progreso qué le diría a los habitantes de las colonias aledañas?

Que nos sigamos uniendo más para lograr más logros, que se unan a nosotros porque sí tenemos mucho apoyo. Yo creo en Antorcha y los invito a que se desengañen de todo lo negativo que hablan de ella.

-¿Qué mensaje les diría a los jóvenes?

Que acudan a la casa de cultura, que hay enseñanza como danza, teatro, gimnasia, canto y hay talleres, entonces yo los invito a que vayan, que aprovechen porque sí hay buena enseñanza. Yo acudo a canto.

-Platíquenos un poco sobre su experiencia en coro

Hace dos años fui a Tecomatlán y me gustó. Pues a mí me encanta participar en todos los eventos que organiza Antorcha.

-¿Alguna vez usted imaginó participar en un evento como es la Espartaqueada?

No. Hasta aquí vine a participar, aquí me enseñaron a cantar.

-¿Qué les diría a los comerciantes acerca de la cultura?

Los invitaría a que fueran, es muy divertido, es una bonita experiencia y aprende muchas cosas.

-¿Qué significa para usted el Movimiento Antorchista?

Es unión y lucha para todos, yo lo defino así.

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.