La batalla por San Pedro Cholula

Dijeron que serían un partido diferente.

Que el agandalle seria cosa del pasado.

Que las imposiciones eran casi casi cosa del demonio.

Que la democracia sería su bandera.

Que sus métodos de selección serían tan transparentes como el agua.

Que nunca más se filtrarían personajes con negros historiales.

Que la legalidad sería el oxigeno que les mantendría vivo.

Más rápido que un eyaculador precoz, Morena mostró que el agandalle es cosa del presente; que las imposiciones son su nueva señal de la Santa Cruz; que la democracia es cosa del pasado; que sus métodos de selección son como el agua… del río Atoyac; que entre más negro el historial, puede resultar mejor y que pueden prescindir del oxigeno puro de la legalidad cuando hay otras cosas que inhalar.

Vaya pleito el que se ha revelado al interior de Morena y especialmente de su dirigencia estatal.

Resulta que en días pasados, sorpresivamente se anunció que el candidato a la presidencia municipal de San Pedro Cholula sería un panista con pasado morenovallista.

Antes ser parte del morenovallismo era un pecado capital de la política poblana, pero de repente sus estándares cambiaron y sobre Julio Lorenzini se posó un rayo celestial que lo absolvía de ese pasado albiazul.

De hecho en la campaña del 2018, Morena lanzó toda clase de descalificaciones, señalamientos y denuncias contra él, que era el contendiente de Luis Alberto Arriaga, candidato del PT, PES y Morena.

Tan solo 3 años después, Morena tuvo que tragarse los descalificativos porque Julio Lorenzini, mágicamente se posicionó en el gusto de la militancia y a través de una encuesta resultó ser la mejor carta para competir por la presidencia municipal.

¿Y Luis Alberto Arriaga?

Pues ni lo pelaron.

Decidieron darle la espalda a quien logró posicionarse como uno de los mejores ediles de la zona metropolitana por encima incluso de sus vecinas Karina Pérez Popoca de San Andrés y Guadalupe Daniel de Cuautlancingo; incluso de Claudia Rivera de Puebla y Norma Layón de Texmelucan.

¿Qué paso?

Pues Luis Alberto Arriaga dijo en MVS Noticias que desde que la convocatoria se publicó, él se inscribió, pero que de repente, se enteró por las publicaciones periodísticas sobre la decisión de que Lorenzini Rangel sería el abanderado.

Quien hace 3 años fue su contrincante, ahora sería quien buscaría sucederle al cargo.

Nunca hubo un acercamiento por parte de Edgar Garmendia, dirigente estatal de Morena.

«En el numeral número VI de la declaración de principios de Morena se habla muy claro de que el partido no puede poner de candidato a una persona que tenga problemas legales, especialmente por cuestiones de violencia de género, violencia doméstica, violencia sexual y resulta que pareciera (sic) que en San Pedro Cholula hicieron eso, fueron a buscar a alguien así en este aspecto, porque ahí está la Fiscalía, digo no me voy a meter en temas que no me corresponde pero ahí están los los datos de la Fiscalía del Estado en donde obra en todas estas cuestiones en contra de quien apareció en esta lista«, indicó en referencia a Julio Lorenzini.

Y hay más. La diputada con licencia Tonantzin Fernández también fue víctima de su propio partido.

Ella y Lorenzini fueron los medidos en una pseudo-encuesta, donde asegura que ella resultó victoriosa.

«Que hace algunos días a través de redes sociales se ha dicho que el personaje Julio Lorenzini oriundo de Michoacán supuestamente es el seleccionado como candidato a la presidencia Municipal de San Pedro Cholula, lo cual es totalmente falso pues no obtuvo la mayoría en las encuestas internas de mi partido de Morena (…) yo gane la encuesta por lo que esa es mi petición, que se respete la definición de la encuesta de Morena y obviamente que yo soy la legitima candidata de Morena».

Por lo anterior pide que le restituyan su candidatura y por lo pronto, en San Pedro Cholula ya hay dos impugnaciones serias que podrían echar abajo la candidatura Julio Lorenzini.

¿Qué sucedió?

Pues que las encuestas de posicionamiento son un cuento chino. No hay tales encuestas o bien, son prendas a la medida.

¡Qué bonita familia!

