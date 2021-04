AMLO afirma que empresas eléctricas ya buscan negociar contratos con CFE

-Publicidad-

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que “muchas empresas” de la industria eléctrica se han acercado a la CFE para llegar a acuerdos y realizar cambios en los contratos; se ahorrarán 2 mil millones de pesos en pago a reclusorios.

En su conferencia de prensa matutina, comentó que, a pesar de lo anterior, generadoras de energía “buscan pleito, pero no por razones económicas, sino políticas”, pues no quieren negociar e incluso se plantean ir a tribunales internacionales.

Todo esto derivado de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, aprobada a inicios de marzo, la cual busca dar prioridad a la CFE en el despacho de energía sobre privadas y eliminar esquemas mediante los cuales las empresas son subsidiadas; sin embargo, se encuentra suspendida por amparos promovidos.

El mandatario señaló que se debe dar un trato preferente a la empresa productiva del estado, pues en anteriores gobiernos “se le quiso entregar por completo el mercado a particulares”, por lo que se tiene que velar por el interés público y que las tarifas no aumenten más que la inflación.

Reiteró que con la reforma energética de 2013 “se engañó a la población” haciendo creer que el país se quedaría sin electricidad si no había inversión, cuando, en realidad, si se pusiera en funcionamiento toda la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) “se tendría casi el 100 por ciento de abasto”.

Ahorro de 2 mmdp en pago a reclusorios

López Obrador informó que también se está llegando a un acuerdo con las empresas que administran los reclusorios y que cobran al gobierno 16 mil millones de pesos al año, para que hagan un descuento de entre el 15 y 20 por ciento, lo que significaría que se “liberarán” alrededor de 2 mil millones de pesos.

Cabe mencionar que, en enero, el presidente denunció que era necesario negociar o cancelar los contratos con empresas encargadas de ocho reclusorios en el país, por cláusulas abusivas y estar ligados a políticos.

No cancelará contratos petroleros

El presidente destacó que existen “argumentos legales” para retirar los más de 100 permisos de extracción de petróleo generados tras la reforma energética, pues en realidad no han invertido, pero reiteró que no lo hará, pues no es parte de su política.

Añadió que Petróleos Mexicanos (Pemex) está realizando una “limpia” y se está definiendo su función básica que consiste en extraer carburantes y refinarlos para hacerlos gasolinas, “los obreros nos están ayudando mucho, no les vamos a fallar», apuntó.