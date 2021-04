Adiós Raciel. Sé, quien sigue

-Publicidad-

No es por molestar, peeeeero: Se los dije.

Raciel López Salazar dejó de ser Secretario de Seguridad Pública en el Estado de Puebla.

De Buena Fuente dio a conocer, el viernes 19 de marzo de 2021:

«… Ni Obama

Preguntas: ¿Hace cuánto les dije que Raciel «ya se va? ¿Los motivos? No lo sé (bueno, sí lo sé) ¿Quién llega a la Secretaría de Seguridad Pública? Eso sí, no lo sé. El colmo sería que «lo sacaran con policías». Eso no lo perdonaría, ni Obama…».

Y el domingo 21 de marzo del 2021:

«… Adios Raciel, Ardelio no

Ardelio Vargas Fosado, no será quien sustituya a Raciel López Salazar, en la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Digamos que Ardelio «no transita» en la 4T del Presidente.

- Publicidad -

Sí «transita» en la 4T del gobernador…».

Lo cierto que para Raciel, Puebla no fue su mejor experiencia.

Cuando llegó, se instaló y casi de inmediato se contagió de Covid-19. Estuvo así por más de 100 días. De Buena Fuente lo dio a conocer en su momento y casi me crucifican y corren del Estado. El mismísimo gobernador Barbosa, lo confirmó.

El caso es que se fue.

Y pues ya sé quien sigue.

Será, esa sí, una pérdida lamentable para Puebla.

Ojalá y se vaya antes de una humillación innecesaria.

Punto.

He dicho y he escrito.

…

Ni Obama

Es sólo un mes de campaña de los candidatos a diputados locales y a alcaldes. Los «barbosistas» tendrán que trabajar con los «claudistas», quieran o no, de todas maneras de la derrota no los salva ni Obama.

El Verdugo

Moreno Valle no perseguía candidatos durante sus campañas; tampoco los acosaba con el pretexto de la ley y menos, mandaba a detenerlos para evitar que hicieran campaña. Eso no pasaba con el difunto, como ahora es el sello del señor gobernador. El Verdugo dice: Pues todos los candidatos eran de Moreno Valle.

De Buena Fuente no es la mejor columna política, pero tiene a los mejores lectores.

cmaciaspalma@yahoo.com.mx

cmaciaspalma0105@gmail.com

@cmaciaspalma

FB: Carlos Macías Palma

Lunes: 10 horas FactorRadio y 21 horas #Elecciones2021 TV (paralelo19.mx)

Miércoles: 17 horas en Carlos Macías-Radio (radioenredes.com)

Viernes: 10:30 horas en Entre amigos (RevistaUnicaporCincoMujeres)

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.