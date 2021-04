Trabajo voluntario

-Publicidad-

Cartas a Gracia

Marx Arriaga se ha convertido en la comidilla de los últimos días, Gracia. Señalado por emitir una «Convocatoria a creadores visuales para el rediseño de los libros de texto gratuitos de educación primaria ciclo escolar 2021-2022» y que retribuiría a los participantes solo con «una constancia por sus materiales visuales con valor curricular por parte de la Dirección General de Materiales Educativos, así como un ejemplar del libro en el que aparezca su ilustración y su crédito», según se especifica en la Cláusula Novena del documento aludido (https://www.conaliteg.sep.gob.mx/CREADORES.pdf) y por pretender la reelaboración de algunos libros de texto en un lapso de 8 semanas (https://libros.conaliteg.gob.mx/Convocatoria_2021.pdf.), permitiría revisar casos de trabajo meritorio al que frecuentemente recurre la Secretaría de Educación Pública.

Uno de los que más se han arraigado y que permanece «invisibilizado» merced a la pandemia, te remitiría Gracia, a las escuelas públicas de educación obligatoria; centros de trabajo que por disposición institucional y por costumbre presupuestal, carecen de personal de apoyo a la educación en áreas como las de intendencia, vigilancia y/o secretarial cuyas labores son suplidas a instancias del personal directivo y con la complicidad de las mesas directivas de las Asociaciones de Padres de Familia, por aportaciones voluntario-obligatorias o por las faenas que realizan madres y padres de familia y que incluso en escuelas del ámbito rural, son vigiladas por las asambleas comunitarias. Para muestra basta un botón; el estudio del Iteso «La participación de madres y padres de familia en la escuela: un divorcio de mutuo consentimiento en el que se analiza la participación social que tienen madres y padres de familia en las escuelas a las que asisten sus hijas e hijos […]. De acuerdo con lo establecido por los CEPS, ellos son mantenidos lo más lejos posible de los canceles de la escuela, excepto las madres que hacen labores de limpieza o que se relacionan con los desayunos escolares ya mencionados».

Otros -y que por costumbre se ignoran- son los que sufren muchas y muchos maestros que ocupan plazas de nueva creación o programas como el de la enseñanza de un idioma extranjero y, quienes o por fallas de los sistemas de administración de personal, falta de presupuesto o abusos intencionales de autoridades educativas, desempeñan su labor de manera meritoria dado que varios meses de trabajo carecen de remuneración y generan economías para la federación. Los interinos se cuecen aparte, ya que ellos, so pretexto de no tener una nota de demérito, realizarían actividades que el resto de las y los docentes no efectuarían como el auxilio de las labores administrativas, propias de las direcciones de las instituciones de las escuelas a los que serían asignadas y asignados.

Otra más. El Boletín No. 240 del 20 de enero del 2020 señalaría: «Produce SEP 4 mil 550 programas de televisión de Regreso a Clases. Aprende en Casa II: Esteban Moctezuma Barragán»; pero y aceptando sin conceder lo que el boletín no señalaría, sería el procedimiento utilizado para lograrlo. Procedimiento que recurriría a la fuerza institucional ejercida a través de algunas y algunos supervisores de educación media superior y superior, quienes argumentando el reconocimiento moral del que serían objeto, citaría a las y los docentes que cada una de las escuelas públicas y privadas «comisionarían» y, con los que formarían grupos de trabajo y a quienes les asignarían encomiendas para realizar guiones (escoletas), y previo asesoramiento, hasta contar con los contenidos educativos que les solicitaron, con el San Benito de disponer del tiempo de maestras y maestros al «antojo de la señora supervisora», sin importar que fuera del horario que las y los docentes tenían asignado y remunerado y sin interesar que les citasen en sábados por la tarde o domingos en el transcurso del día.

Y para cerrar con broche de oro Gracia, la primera de las dos convocatorias citadas en el primer parágrafo de la carta que recibirás el próximo lunes 12 de abril, atribuida a Marx Arriaga Navarro, director de Materiales Educativos de la SEP, solicitaría la participación de: artistas y artesanos en general; ilustradores; diseñadores gráficos; escultores; fotógrafos; grafiteros; artistas urbanos; Pintores; infógrafos y cartógrafos; dibujantes y escenógrafos con el objetivo –base primera- de «desarrollar la imagen para los LTG de Educación Primaria, que genere el acompañamiento gráfico de los aprendizajes y actividades en todos sus contenidos» etc., y que, adicionalmente; «enriquezcan, ejemplifiquen y apoyen los contenidos de los materiales educativos, para ello, es necesario que sean congruentes con la información expuesta, muestren preferentemente a niños de la edad según el grado escolar al que van dirigidas, eviten estereotipos, muestren la equidad de género, promuevan la multiculturalidad y la inclusión en todos los aspectos, así como el respeto a los derechos humanos y ayuden a promover la sana alimentación y un cuerpo saludable».

No podría oponerme a los objetivos que perseguiría la institución rectora de la educación nacional; sin embargo, coincidiría con quienes señalan que los nuevos libros de texto requerirían, primero de sus respectivos planes y programas de estudio y del ejercicio profesional serio y responsable -y no de estudiantes normalistas en proceso de formación- que genere un acompañamiento gráfico que les ilustre adecuadamente, mediante el paso de los estipendios correspondientes. Ni duda cabe, la mejor chamba que alguien podría tener en esta etapa, sería estar incrustado en la burocracia dorada; burocracia que ni sufre ni se acongoja Gracia.

