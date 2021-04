Indagan nexo de gobierno de Matamoros-narco y el tenso tema migratorio entre México-EU

-Publicidad-

Migración: de retórica y realidad // Joe Biden: ¡no vengan! // Detuvo a 100 mil sólo en febrero

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que el espinoso tema migratorio entre México y Estados Unidos se mantiene como asignatura pendiente en la de por sí complicada relación bilateral, y si algo ha sobrado a lo largo de los años son discursos, por un lado, y ausencia de resultados por el otro. Millones de paisanos han cruzado la frontera en busca de oportunidades que su país les niega y allá se han quedado contra viento y marea.

Con el correr de los años, las remesas de los paisanos se han convertido en uno de los pilares de la economía mexicana. Por un lado, ellos inyectan grandes cantidades de dólares, que no sólo benefician a sus respectivas familias, sino que de una u otra forma compensan las multimillonarias cantidades que los grandes empresarios exportan a terceros países (principalmente a Estados Unidos) y paraísos fiscales.

Dice el presidente López Obrador que el gobierno mexicano hará todo lo que podamos por nuestros paisanos, que requieren de nuestro apoyo y protección; que no sean abandonados, maltratados, que no sean discriminados. Son las condiciones que afortunadamente se han ido entendiendo en el gobierno de Estados Unidos para normar nuestra relación bilateral. Ayer hablé con la vicepresidenta de Estados Unidos, la señora Kamala, y tratamos el tema de la migración y hay una actitud de mucho respeto hacia el pueblo de México, y diría que también hacia los migrantes. Se está buscando que sea una migración ordenada, segura.

Tribunal electoral ¿con cerca?

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que se espera que hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emita su resolución final e inatacable respecto a la cancelación de registros de precandidatos a cargos de elección popular (la gran mayoría, de Morena) que no entregaron reporte de gastos de precampaña o lo hicieron de manera defectuosa o extemporánea.

La mayor atención estará centrada en los casos de dos aspirantes de Morena a gobernar estados: Raúl Morón en Michoacán y Félix Salgado Macedonio en Guerrero. Según versiones que ayer se hicieron circular entre algunos periodistas, el proyecto de dictamen, que será sometido a votación del pleno del TEPJF, contemplaría el devolver la candidatura a Morón y el candente expediente de Salgado Macedonio al Instituto Nacional Electoral (INE), para que analice de nuevo la gravedad de la falla partidista y decida si retira o no la candidatura al guerrerense que está en pie de guerra y ha llegado a advertir que de no estar él en la boleta no habría comicios en la entidad y que, de negarle el registro, el INE se caería.

La decisión que tome el tribunal electoral (dividido en dos bandos de magistrados, uno de ellos muy alineado con los criterios de Palacio Nacional) marcará el futuro de la áspera contienda en curso. Además, dará material para posicionamientos presidenciales en las conferencias mañaneras.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Sin precipitarse. El Senado está absolutamente a favor de la ley de regulación del cannabis, pero hasta el momento en que sus términos garanticen el objetivo. Ante la presentación de una minuta descompuesta por los remiendos e inconsistencias que introdujo la Cámara de Diputados, es necesario corregir y encontrar un alto consenso de todos los partidos. Por ello, el senador Ricardo Monreal pedirá una prórroga a la Suprema Corte para, así, contar con el tiempo necesario con el fin de la revisión y mejora de cada punto. Si se requiere una ley, que sea un verdadero instrumento jurídico que permita la disminución de la delincuencia y no criminalizar a quienes porten unos gramos de mariguana. Aplazar a septiembre la discusión de la legalización, para algunos, pareciera un bache legislativo, pero, en el fondo, es la mejor manera de tomar decisiones. Se trata del bienestar social. Nada menos.

2. Iluso. Raúl Morón Orozco, en su calidad de coordinador por la defensa de la 4T de Michoacán, informó sobre el estatus de su caso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El aspirante a la gubernatura por Morena dijo que “los argumentos que dicta el INE, jurídica y legalmente, los hemos acatado de manera robusta, con argumentos muy sólidos, muy consistentes, hemos estado en alegatos con 6 de los 7 magistrados”. Hoy viernes, el Tribunal Electoral podría darle resolución a su caso. El aspirante morenista dijo sentirse confiado en que le será restituida la candidatura y, con ello, el derecho de ser votado. ¿Y si la resolución no le favorece, acatará su destino o se unirá a los plantones, como sus compañeros?

3. Casa limpia. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas iniciará una carpeta de investigación en contra del gobierno municipal de Matamoros, ante los posibles nexos que la administración tiene con el líder del Cártel del Golfo. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca aseguró que las indagatorias se llevarán hasta las últimas consecuencias en caso de comprobarse que exista una culpabilidad. “No vamos a permitir que en Tamaulipas vuelvan las practicas del pasado. Prácticas donde los cuerpos policiacos estaban a las órdenes de la autoridad y lejos de contribuir para garantizar la seguridad para las familias”. La alcaldía tenía bajo nomina a Evaristo Cruz Sánchez El Vaquero, el líder criminal, con el cargo de vigilante municipal en el área de seguridad pública, con un sueldo de 10 mil 119 pesos. Urge sanear la casa.

