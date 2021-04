Conflictos tras la definición de candidaturas en Morena

-Publicidad-

El fracaso del hashtag contratado por Eduardo Rivera

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que Eduardo Rivera Pérez intentó este miércoles sin éxito hacer trending topic el hashtag #TodoPueblaConLalo, en el marco de su registro como candidato a la presidencia municipal de Puebla ante el Instituto Electoral del Estado (IEE).

Para lograrlo recurrió a influencers, granjas de bots y cuentas falsas que se activaron desde Colima, Filipinas y España.

Para convertir en tendencia el hashtag #TodoPueblaConLalo, la empresa contratada por el equipo del candidato involucró a 445 cuentas automatizadas y algunos influencers de la capital del país, que poco o nada saben del entorno local.

Aquí la columna completa

Dice Armenta que no contribuyó al caso Toledo; en Texmelucan todos dicen que sí

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que la percepción que domina en Morena es que el senador Alejandro Armenta Mier es uno de los principales artífices de la pésima selección de candidatos a alcaldes y diputados que se ha registrado en todo el estado de Puebla, que incluyó el postular a destacados morenovallistas o ediles que buscan la reelección pese a tener un enorme descrédito, además de que se violaron los derechos de docenas de aspirantes que reclaman la falta de transparencia y equidad para elegir a los abanderados.

Simplemente se le ve como el gran elector dentro de la 4T para el caso de Puebla y que habría contribuido a que, casi en dos terceras partes de las postulaciones estén siendo objeto de impugnaciones o de haber generado un clima de malestar en las bases morenistas.

Hace unos días en este espacio se narró que en la polémica postulación de Mauricio Toledo Gutiérrez como candidato a diputado federal en San Martín Texmelucan por la alianza entre el PT y Morena, habrían intervenido de manera decisiva Lizeth Sánchez García, la actual secretaria del Bienestar estatal, y el senador Alejandro Armenta Mier.

Aquí la columna completa

El presidente está de malas

Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que indica que el mal humor recorre los pasillos de Palacio Nacional, pues lo que parecía tener garantizado: la continuidad legislativa de la 4T, ya no lo es.

- Publicidad -

Las últimas encuestas dejan en claro que se han cerrado los diferenciales en estados donde se estimaba una jornada ganada (Sonora, Michoacán, Sinaloa, San Luis Potosí y Campeche), en otros, la oposición se ha fortalecido más (Querétaro) y es de subrayarse el desplome en Nuevo León con Clara Luz Flores.

En Guerrero, la crisis generada con Félix Salgado Macedonio ha sido muy costosa para la imagen de la 4T.

Y en Palacio Nacional ya voltearon los ojos hacia la dirigencia de Mario Delgado, líder de Morena: Ha causado más problemas que soluciones.

Se cree un error haberle dejado la responsabilidad del proceso, en función de sus intereses, no los de la 4T, lo que se refleja en la exclusión de gobernadores morenistas en la definición de candidaturas, la división interna del partido, el reparto convenenciero de las posiciones y la falta de reconocimiento que los procesos de selección han sido un desastre.

Aquí la columna completa

Morena; depender de AMLO

Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, indica que el presidente está en campaña.

Lo ha estado, desde el primer día de su gobierno.

Por eso, se ha negado a mutar de candidato, a estadista.

No es que no sepa cómo, es que de plano no le conviene.

La transición afectaría sus intereses políticos.

Aquí la columna completa

Al diablo las instituciones 2.0

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que una de las frases más emblemáticas de AMLO fue llevada al extremo ayer por sus simpatizantes en Puebla, claro en una versión descafeinada.

Un puñado de consejeros de Morena, de alguna de las muchas fracciones, decidió que la mejor manera de evitar que se registraran las “imposiciones”, era cerrar la entrada al Instituto Electoral del Estado.

El berrinche, la desorganización y hasta la difusión de información falsa –por ignorancia o con toda la intención-, ocasionaron que el propio IEE tuviera que emitir un boletín informativo recalcando que ellos no tienen sede alterna.

Aquí la columna completa