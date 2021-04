-Publicidad-

El gobernador Miguel Barbosa Huerta afirmó que se investigarán las denuncias de despidos en el Inpode, pero rechazó que hayan sido 160 trabajadores, pues el instituto no llega a esa cantidad de personal, así como negó que no se les hayan pagado sus quincenas.

Esto, al cuestionarlo sobre la denuncia anónima que llegó a este medio en la que los afectados acusaron que fueron 160 las personas que recortaron entre noviembre del año pasado y febrero de 2021, con el argumento de que el recorte era por la pandemia del Covid-19.

Al respecto, en rueda de prensa este martes, el gobernador Miguel Barbosa Huerta manifestó que “seguro” hay un error en los números, pues el Instituto Poblano del Deporte (Inpode) tiene menos personal laborando que el supuestamente despedido.

“Yo voy a corroborar lo que me dices, es mi obligación y desde luego si existe una irregular, pues la corregimos, pero no es así, no se vuelvan voceros de quejas o denuncias sin corroborar los hechos por favor”, asentó.

De igual forma, negó “rotundamente” que no se les hayan pagado las últimas quincenas a las personas supuestamente despedidas, pues aseveró que el gobierno no tiene un solo adeudo con sus trabajadores.

No pagaron quincenas: afectados

Y es que los quejosos señalaron que a algunos de ellos les quedaron a deber cuatro quincenas, mientras que a otros dos, las cuales temen que no se las paguen por negarse a firmar su despido, pues no tiene justificación dicho hecho.

De igual forma, en la denuncia señalaron a la directora del Instituto Poblano del Deporte (Inpode), Yadira Mira Navarro, de nepotismo, pues metió entre diez y 15 de sus familiares a trabajar en dicha área con sueldos de entre 16 y 27 mil pesos al mes.

Por ello, criticaron que mientras a ellos les dijeron que su recorte se debe a que ya no podían seguir por falta de recursos debido a la pandemia, pero por otro lado se contrate a sus allegados con salarios altos.