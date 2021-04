Conoce algunos aspectos del autismo y su Día Mundial

-Publicidad-

Cada 2 de abril se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, una condición de origen neurobiológico, que suele ocasionar problemas con la destreza social, emocional y de comunicación a las personas que tienen Trastorno del Espectro Autista (TEA).

El Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos señala que es posible que las personas con este diagnóstico repitan algunos comportamientos y no quieran cambios en sus actividades diarias.

Algunas de las personas tienen también distintas maneras de aprender, prestar atención o reaccionar ante diversas situaciones.

-Los signos de un TEA pueden presentarse en niños y niñas, o en personas adultas, con las siguientes características, indica el CDC: no señalar los objetos para demostrar su interés (por ejemplo, no señalar un avión que pasa volando). No mirar los objetos cuando otra persona los señala. Tener dificultad para relacionarse con los demás o no manifestar ningún interés por otras personas.

Evitar el contacto visual y querer estar solos. Tener dificultades para comprender los sentimientos de otras personas y para hablar de sus propios sentimientos. Preferir que no se los abrace, o abrazar a otras personas solo cuando ellos quieren.

Parecer no estar conscientes cuando otras personas les hablan pero responder a otros sonidos. Estar muy interesados en las personas pero no saber cómo hablar, jugar ni relacionarse con ellas.

Repetir o imitar palabras o frases que se les dicen, o bien, repetir palabras o frases en lugar del lenguaje normal. Tener dificultades para expresar sus necesidades con palabras o movimientos habituales y no jugar juegos de simulación (por ejemplo, no jugar a “darle de comer” a un muñeco), entre otros síntomas.

Se presenta en 1 de cada 160 personas

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) esta patología afecta a 1 de cada 160 personas en el mundo.

El Día Mundial del Autismo es un día oficial de las Naciones Unidas. El objetivo es colaborar en la investigación, el diagnóstico, el tratamiento y la aceptación de personas con esta varianza neurológica. La tasa de autismo en todas las regiones del mundo es alta y la falta de comprensión tiene un gran impacto en las personas, sus familias y comunidades.

Incluso hoy en día, cuando casi todo el mundo tiene acceso a la información, todavía hay muchas personas que no conocen el autismo y las características de las personas que lo padecen. El Día Mundial del Autismo es la oportunidad perfecta para aprender y compartir.

El autismo es una enfermedad que no tiene cura, por lo que afecta a quien la padece durante toda su vida aunque es en la edad infantil cuando se dan los primeros síntomas para un diagnóstico. Hasta la fecha, la causa de los trastornos del espectro autista no se ha identificado con certeza, pero se puede identificar una causa genética en el 10 a 15 por ciento de los casos. En este caso estamos hablando de formas secundarias de autismo.

De acuerdo con los especialistas, reconocer a tiempo el Trastorno del Espectro Autista (TEA) puede mejorar la calidad de vida de los niños que lo presentan.

