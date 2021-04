-Publicidad-

Con mayor organización a diferencia de los otros dos días fue como concluyó la tercera jornada de vacunación contra el Covid-19 en la zona sur de la capital a mayores de 60 años, quienes contentos de haber recibido la primera dosis dijeron que es una esperanza de vida.

Ángulo 7 realizó un recorrido en la zona de Ciudad Universitaria, en los tres puntos donde se habilitaron los módulos de inoculación: dos del lado Valsequillo donde está la Arena BUAP y el Centro de Convenciones y el otro, sobre la avenida San Claudio a la altura de Cultura Física.

En su mayoría, acompañadas de algún familiar, caminando, en silla de ruedas, con bastón o alguno otro apoyo, así como con cubrebocas y caretas, es como desfilaron constantemente los poblanos en los puntos de salida tras ser inoculados.

Ahí, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del ayuntamiento de Puebla en todo momento auxilió a quienes lo necesitaran, ya sea para subir las escaleras cuando llegaban o para bajar la banqueta ya en la salida del recinto.

En este tercer día de vacunación, hubo personas que se hicieron menos de una hora entre entrada y salida, pues se tardaron más en esperar los 30 minutos para ver si no presentaban una reacción adversa, que en lo que les pusieron la primera dosis de Sinovac.

Tal es el caso de Arturo Becerril, de 73 años de edad, quien llegó a las 4:10 de la tarde y antes de las 5 ya estaba afuera, pues –dijo– él siguió las indicaciones de las autoridades de salud y acudió conforme al turno que le tocó cuando se registró en la plataforma.

Muy buen trabajo del personal de salud, dicen

Relató que ya adentro, el personal a cargo de aplicar las dosis hizo “muy bien trabajo”, pues lo sanitizaron y tras inyectarlo, una doctora estuvo con él en todo momento durante la media hora de observación, así como le dieron un comprobante de que recibió la primera dosis.

“Nos dijeron indicaciones que debemos seguir en caso de alguna reacción, igual que nos van a llamar para la segunda dosis, que sería entre un mes y medio, es un alivio de cierta manera, porque ahora ya es un elemento a favor para combatir el Covid-19”, pronunció.

Comentó que, a un año de la pandemia, no había salido tanto para evitar contagiarse, pues a veces sólo sale para ir a comprar la despensa, acompañado de su esposa, pero por lo regular se quedaba en casa esperando que su cónyuge lo hiciera, ya que él es un grupo en riesgo.

Por su parte, María Blancanieva Julieta Quiroz Pérez, de 65 años de edad y habitante de Agua Santa, dio gracias a dios de que recibió la primera dosis, pues pensaba que ya no le iba a tocar y eso la tenía preocupada, por lo que reconoció la labor que está haciendo el personal de salud en este proceso.

Yo pensaba que no me tocaría: María

“Ya me había desesperado, me había entrado hasta depresión, ya decía yo, pues ya no me va a tocar, me vaya a pasar algo, pero pues ya ni modo, ya estoy vieja, ya ni modo, ya me muero, pero ya con esto es una esperanza más de vida que tengo”, asentó.

Sin embargo, aseveró que se seguirá cuidando como lo ha hecho durante más de este año que va de la pandemia en Puebla, pues aún hace falta que le apliquen la segunda, además de que el virus sigue existiendo y ante ello no puede confiarse.

Al manifestar que se iba contenta a su casa, pues llegó a las 5 y salió antes de las 6 de la tarde, señaló que ya solo va esperar que le hablen para que le apliquen la segunda dosis, por lo que dio dos teléfonos y a ella le dieron un comprobante que tendrá que presentar.

Mientras que César Ramírez Sánchez, de 93 años de edad, dijo que llegó a las 4 y media y a las 5 y media ya había salido, tiempo en el que fue atendido “muy bien”, por lo que se siente bien y calificó como un alivio esta primera dosis de Sinovac que le pusieron.

Cabe mencionar que, este jueves, iniciará la aplicación de la primera dosis de la vacuna al norte de la ciudad de Puebla.