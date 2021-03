«Se le cae» Lorenzini a Morena

-Publicidad-

A quien nomás no le calienta ni el sol, es a Julio Lorenzini Rangel.

En la lucha política ha tenido más triunfos que descalabros.

Pero en esta ocasión, le tocó perder.

No podrá ser candidato ni azul, ni guinda, ni amarillo, ni verde, ni de chile, ni de dulce, ni de manteca.

El Instituto Electoral del Estado (IEE) o en su caso, el INE, le rechazarán su candidatura, debido a una denuncia que por violencia intrafamiliar se presentó en su contra, hace casi un año.

De acuerdo con un reporte de periodicocentral.com «…la denuncia consta en la carpeta de investigación 1665/2020/UVFyDG de la Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos…».

El mismo medio de comunicación, reveló que la denuncia «… fue presentada el 18 de mayo del 2020 ocurrieron los hechos en la colonia Lázaro Cárdenas en San Andrés Cholula».

Esto es motivo, indiscutible, de aplicación de las medidas cautelares que tienen como fin retirarle la candidatura, si es que MORENA decide hacerlo su abanderado.

En fin.

Julio tuvo el «atrevimiento» en su momento, de aceptar la invitación de Rafael Moreno Valle para dejar el PRI e incorporarse a su corriente política. Gracias a ello, en el año 2010, ganó como diputado local y luego como diputado federal ambos por el PAN.

Llegó a ser Secretario de Medio Ambiente también con RMV y en el 2018 fue candidato a presidente municipal, perdiendo ante el actual alcalde Luis Alberto Arriaga.

Y ahora que tenía posibilidad por Morena, le «reventó» un tema personal del que no haré comentario alguno, por respeto a la vida privada.

Por lo que veo, a mi querido Julio, la alcaldía no más no se le da.

Punto.

He dicho y he escrito.

…

Los tres «Rivera» a la urna

Finalmente tres personajes de primer apellido Rivera, van a enfrentarse en las urnas el 6 de junio para elegir presidente municipal de Puebla.

Claudia Rivera Vivanco, por la coalición Morena-PT.

Eduardo Rivera Pérez, por la coalición PAN-PRI-PRD y posiblemente con por lo menos, uno más, en candidatura común.

Eduardo Rivera Santamaría, por Redes Sociales Progresista.

O sea que será la primera vez que tres «Rivera» se enfrenten por el mismo cargo, en la misma elección.

Se va a poner emocionante.

Punto.

Esperemos.

…

Ni Obama

La presencia del panista Eduardo Rivera Pérez en la sede del PRI, apoyado por el PRI y con el chaleco del PRI, no se la imaginaba, ni Obama.

El Verdugo

Los partidos políticos designaron candidatos. Puede cuestionarse, pero no cambiarse. Las protestas no deben cambiar las decisiones de las dirigencias, si no se pierde el orden, dentro del desorden. El Verdugo dice: Se quedan Claudia, Ray Cuatli, Lalo Rivera, etc.

