El PSI te ayuda a ganar… o a perder

-Publicidad-

Como que siento que el partido Pacto Social de Integración (PSI), está más vivo de lo que muchos creen.

Sobrevivió a la ola del 2018 y logró ganar en 18 ayuntamientos del Estado. Y por si fuera poco, una Senaduría.

El trabajo político no es sencillo. Para tener resultados, hay que «chambearle», recorrer el territorio, ensuciarse los zapatos.

En el inventario del PSI está la suma de 95 mujeres y 54 hombres con el cargo de regidores, en sus respectivos municipios.

¿Qué sigue?

1.- Dar oportunidad a los jóvenes.

2.- Tener estructura electoral para poder cubrir las más de 7 mil casillas que se instalarán para la elección de alcaldes y diputados.

Pero la cereza del pastel que colocará el dirigente estatal Carlos Navarro Corro, es que competirá con al menos 200 candidatas y candidatos a presidentes municipales, con sus respectivas planillas y con la equidad de género…

¡Pa-pá!

- Publicidad -

Creo que ni el PRI.

Bueno, el caso es que el PSI va con al menos, 200 planillas a alcaldes.

Va con 26 candidatos a diputados locales y su presidente: Ni de diputado plurinominal, ni anda peleando regidurías.

La importancia del PSI radica, en que la suma de votos en los municipios, puede ayudar a que un candidato a diputado federal gane su elección. Y también, a que la pierda.

Ustedes decidan.

Punto.

He dicho y he escrito.

…

En San Andrés, es Ray Cuautli

Ray Cuautli sigue siendo el candidato del PAN a la presidencia municipal de San Andrés Cholula.

No existe sentencia jurídica que lo haya relevado de la candidatura.

Al corte de hoy, Raymundo Cuautli Martínez, es a quien Karina Pérez Popoca, le entregará la administración municipal el 15 de octubre de este año. Ray es hoy por hoy, el candidato ganador.

Yo no sabía que en el Partido Acción Nacional, existiera la figura de «consulta indicativa», para la selección de un candidato.

Si está en los estatutos y se utilizó para la emisión de la convocatoria, entonces habrá elementos para defender alguna otra eventual candidatura.

Si no, pues no.

Ray Cuautli tiene todos los elementos jurídicos para ganar la defensa de su candidatura.

Cuando no se respetan los acuerdos políticos, deberá imponerse lo jurídico.

Allá se ven en los tribunales.

Punto.

He dicho y he escrito.

…

Héctor Sánchez, sólo resultados

Donde mantienen el paso de innovación, capacitación, actualización y mejora del servicio, es en el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Su Presidente, Magistrado Héctor Sánchez Sánchez, no hace ruido, pero da resultados.

A mediados de esta semana, firmó un convenio de colaboración con la Secretaría del Trabajo, para impartir el Diplomado en Conciliación y Medidas Alternativas de Solución de Conflictos dentro del Nuevo Modelo de Justicia Laboral.

Esto, como parte de la Reforma Laboral en Puebla.

El convenio quedó a cargo de la Magistrada María Belinda Aguilar Díaz, directora del Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial del Estado de Puebla.

El Magistrado Presidente, impulsó el Diplomado cuyo objetivo es capacitar y actualizar a la comunidad jurídica e interesados en carreras afines del derecho a obtener los conocimientos sobre los procedimientos, obligaciones y responsabilidades de la Conciliación Laboral y Medios Alternativos de Solución de Conflictos.

Punto.

He reportado.

…

Ni Obama

No es necesario que el INE vigile que los candidatos a diputados federales de Morena en Puebla, no usen recursos públicos para su campaña. El gobernador Barbosa no los quiere y no les dará apoyo, ni en «cash», ni en especie, ni bendiciones, ni nada. Puras maldiciones le dará, las que no se las desea, ni Obama.

El Verdugo

Versiones habrá muchas, sobre la designación de Inés Saturnino López Ponce como candidato del PRI a la alcaldía de Tecamachalco. Una de ellas que me «pasaron» es que: «… el gobernador le mandó a Inés al PRI»; otra versión de hace una semana que: «… el gobernador ya no recibió a Ignacio Mier Bañuelos, luego de que se despidió de la dirección del Cecyte…». En fin. La única versión comprobable es que Barbosa ya rompió con Ignacio Mier Velazco, presidente de la Cámara de Diputados. El Verdugo dice: Por si alguien le faltaba a Mi Góber.

De Buena Fuente no es la mejor columna política, pero tiene a los mejores lectores.

cmaciaspalma@yahoo.com.mx

cmaciaspalma0105@gmail.com

@cmaciaspalma

FB: Carlos Macías Palma

Lunes: 10 horas FactorRadio y 21 horas #Elecciones2021 TV (paralelo19.mx)

Miércoles: 17 horas en Carlos Macías-Radio (radioenredes.com)

Viernes: 10:30 horas en Entre amigos (RevistaUnicaporCincoMujeres)

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.