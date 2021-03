-Publicidad-

Académicos encomendados a evaluar a los aspirantes a candidaturas de Morena dieron a conocer que “la mayoría” de los militantes rechaza las aspiraciones de personas que vienen de otros partidos, además de que se pronuncian en contra de la reelección de ediles.

El panel de especialistas, delegado por un grupo de consejeros estatales de Morena, indicó que revisó expedientes y realizó entrevistas a 98 aspirantes a una candidatura, por distintos municipios, para evaluar la idoneidad de los perfiles, así como a la militancia.

En rueda de prensa virtual, Humberto Morales Moreno, integrante del grupo de académicos que se dijo apartidista, señaló que un tema “sensible” para los simpatizantes del partido es la aspiración de personas que emanan de otras fuerzas políticas, además de que “la militancia tiene muy claro” es que el partido debe estar a la altura de la siguiente elección.

“La militancia está muy sensible a no permitir que candidatos que vengan de otros partidos, o que han tenido mal gobierno, han hecho mala administración, no han demostrado eficiencia, no deben presentarse al proceso, y si ya están gobernando y no están bien evaluados no deben buscar la reelección”, declaró.

Cuestionado respecto a los perfiles que se habrían presentado a evaluación por la capital de Puebla, el panel señaló que solamente se presentaron los aspirantes Gabriel Biestro Medinilla y Rosa Márquez Cabrera, diputado y regidora con licencia, a quienes consideraron aptos.

Además, dio a conocer que, de 42 consejeros estatales, 12 se registraron en el proceso interno para contender por una candidatura, lo cual calificaron como “algo natural”, por lo que desestimaron que fuese un intento de “aprovechar” su puesto en el partido.

En el panel también participaron Jaime Cid Monjaraz, Monserrat Gali Boadella, Gilgardo Espinoza Sánchez, entre otros, quienes fueron encomendados por consejeros, aunque se puntualizó que sería la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) sería quien tenga la última palabra.