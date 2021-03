Monopolios beneficiados con grandes subsidios y qué rumbo tomaron los allegados a Colosio

-Publicidad-

A privados, gruesos subsidios eléctricos // Oxxo, Bimbo, Walmart y muchas más

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que el pasado viernes los consorcios Fomento Económico Mexicano (Femsa, propietaria de la cadena de tiendas Oxxo) y Grupo Bimbo –el monopolio panadero de la siempre pía familia Servitje– reaccionaron de inmediato a las observaciones presidenciales, de que empresas como las citadas pagan mucho menos por consumo de energía eléctrica de lo que cubre una familia de clase popular o media, paga mucho más el dueño de una tienda de abarrotes de una colonia, de un barrio, de un pueblo, que lo que paga un Oxxo. Y al carro subió a la trasnacional Walmart.

Pues bien, Femsa (también la mayor embotelladora de Coca-Cola en América Latina) rápidamente emitió un comunicado en el que aseguró que en 2020 las tiendas Oxxo pagaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mil 576 millones de pesos, a razón mensual promedio de 14 mil 52 pesos por tienda conectada a energía renovable (a cada una de ellas se le subsidia con 26 mil 544 pesos). Por medio de contratos con cinco parques eólicos en el país satisfacemos 69.4 por ciento de nuestras necesidades de electricidad. El suministro de energía renovable que surte a nuestras operaciones nunca ha ido en perjuicio del Estado mexicano. Los contratos correspondientes son legales y legítimos.

A su vez, Grupo Bimbo aseguró que paga en su totalidad sus tarifas eléctricas conforme a la legislación aplicable en cada uno de los países en donde opera, que son muchos, y destacó que posee plantas eólicas que abastecen al corporativo.

Camachistas y colosistas

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que desde el arranque del sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) había dos figuras que se perfilaban y confrontaban en función de la siguiente sucesión presidencial: Manuel Camacho Solís, ideólogo y principal operador político de ese periodo, y Luis Donaldo Colosio Murrieta, una carta nueva, impulsada por el propio Salinas al grado de hacerlo candidato del Partido Revolucionario Institucional al relevo en Los Pinos, con la oposición activa de Camacho Solís. Aquellos tiempos revueltos desembocaron en Lomas Taurinas, una colonia popular de Tijuana donde Colosio fue asesinado en un día como hoy, en el trágico 1994.

La suerte política de los personajes relevantes aglutinados en torno a Camacho (fallecido en junio de 2015, siendo senador por el PRD) y a Colosio ha sido, en general, poco afortunada. Algunas de las figuras de esos grupos lograron reposicionarse, sobre todo con Andrés Manuel López Obrador como presidente. El camachista Marcelo Ebrard ha ganado un enorme poder en el entorno andresino, al grado de parecer un jefe de gabinete o un vicepresidente.

Del flanco colosista el representante mejor colocado en el organigrama obradorista fue Alfonso Durazo, quien ocupó la desgastante secretaría de seguridad y protección ciudadana y ahora busca ser gobernador de su natal Sonora. Y un hijo del excandidato presidencial asesinado es aspirante a la presidencia municipal de Monterrey.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Daño directo. No podrían manejarse como daños colaterales, porque la dirigencia de Morena sabía en lo que se metía. Una vez que se dio a conocer la lista de candidatos a diputados locales y plurinominales, el delegado de la dirigencia Nacional de Morena en Guerrero, el senador Salomón Jara Cruz, renunció al cargo por no estar de acuerdo con los candidatos aprobados, pues no se respetaron los acuerdos previos, además de que hay muchos problemas entre las diferentes corrientes de Morena “y eso le provoca mala imagen”, puntualizó. También se dio a conocer que ya abandonó el estado de Guerrero y no contesta las llamadas de su celular. El exceso de imposiciones a las listas originales detonó este arranque de ira. ¿Cómo maneja Mario Delgado las situaciones de crisis? Porque tendrá muchas.

2. ¿Espejismo? El pasado febrero se convirtió en el mes con menor número de víctimas de homicidio doloso en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez. Explicó que la tendencia de este delito ha ido a la baja y muestra de ello es que, respecto al mismo periodo, pero de 2020, el homicidio doloso se redujo 5.3 por ciento. Detalló que Guanajuato, Baja California, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Chihuahua son las entidades que concentran más casos de este acto ilícito y destacó los resultados de la estrategia de focalizar la coordinación y despliegue de elementos de seguridad en 15 municipios prioritarios, donde se concentra el 27.1% de los homicidios dolosos a nivel nacional. Suena magnífico para ser verdad. ¿Alguien tiene otros datos?

3. “Que regrese”. Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del PRI, quiere ser alcalde de Mérida, Yucatán, con la alianza entre el tricolor y el PRD, en lo que ya pinta como el mayor fracaso de su carrera. La mala fama no se la sacude ni con su idea de llenar Mérida de colibríes, con la plantación del primer jardín urbano para abejas y las pequeñas aves, como parte de su campaña. No se olvida que cuando fue titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, en 2012-2014, se apropió de tierras ejidales en Yucatán y Quintana Roo, con una alta plusvalía, para desarrollos inmobiliarios y turísticos. Tiene cero posibilidades: competirá contra el actual alcalde, el panista Renán Barrera, uno de los mejor evaluados a nivel nacional, en un estado donde gobierna otro panista exitoso: Mauricio Vila Dosal. Dice Ramírez Marín que quiere “devolverle Mérida a los meridanos”.

