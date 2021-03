Malas noticias para los que pretenden reelegirse

-Publicidad-

*Todavía permea entre los mexicanos la «No Reelección»

Desde hace muchos años a la fecha, el mexicano común y corriente se ha mantenido apegado a aquella frase creada por el viejo sistema de Sufragio Efectivo, No Reelección.

Múltiples encuestas y sondeos, a nivel nacional y estatal así lo demuestran. El diario 24 Horas Puebla publicó este lunes un estudio del Buró de Estrategias y Análisis del Poder (BEAP), donde informa que siete de cada 10 personas en Puebla Capital evitarían volver a votar por Claudia Rivera Vivanco para reelegirse en la Presidencia Municipal.

Enrique Galván Ochoa, columnista de La Jornada comentó en enero de 2021 de un sondeo entre sus lectores sobre si votarían otra vez por el diputado que los representa. El sondeo fue por redes sociales, participaron 867 personas; en Twitter, 174; en El Foro México, 583 y en Facebook, 110.

El resultado fue el siguiente: El 32 % no votaría por la reelección; el 27 por ciento no lo conoce ni sabe quién es; el 27 por ciento si votaría por quien se reelige; el 9 por ciento no votaría porque jamás volvió y el 5 por ciento tuvo otra opinión.

Otra encuesta, realizada en febrero de 2020 por C&E, Campaigns & Elections, informó que el 60 por ciento de la población no reelegiría a Claudia Rivera Vivanco, alcaldesa de Puebla, aunque el 32 por ciento volvería a votar, el 8 por ciento no sabe o no contesta.

Otro estudio, realizado en 25 municipios de más de 50 mil habitantes, efectuada por la empresa Ideas, Desarrollo Local con Equidad y Ambiente Sustentable, que dirigen Gabriel López Castañeda y César Musalem Jop, reveló que son muy pocos los alcaldes de esos municipios, que alcanzaron una buena calificación de sus habitantes, para pensar en la reelección.

Los tres primeros lugares fueron ocupados por Atlixco, Tlatlauquitepec y San Pedro Cholula. Claudia Rivera de Puebla Capital obtuvo el lugar 18 con una calificación de 4.3, según publicó Don Gabriel Sánchez Andraca en el Diario Cambio a fines de 2020.

En octubre de 2017, Parametría realizó otro estudio llamado Opinión en México sobre la Reelección. En las desventajas que la ciudadanía asocia con la reelección están: Dar continuidad a algo que no funcionó (31 por ciento) y que se crea una dictadura (27 por ciento). Además, el 22 por ciento de los entrevistados mencionó otras desventajas como la corrupción, la falta de cumplimiento de promesas, la ambición y la falta de democracia.

Al preguntar a la ciudadanía si votaría o no por el mismo Presidente Municipal, el 78 por ciento afirma que no lo haría, contra 17 por ciento que dice sí volvería a votar para reelegirlo o reelegirla.

En Animal Político, en agosto de 2013 se publicó que el 60 por ciento de los mexicanos se opone a que presidentes municipales, gobernadores, diputados, senadores y el Presidente de la República encabecen un periodo adicional al que ya ejercen, según una encuesta de Mitofsky.

Opinión de «El Ahuizote»

Desde antes de Francisco I. Madero había opiniones en contra. El general Juan N. Mirafuentes, nacido en México en 1825, funcionario de gobiernos de Chihuahua y Durango y gobernador del Estado de México, afirmó en el periódico El Ahuizote del 8 de Mayo de 1874, antes de la dictadura de Porfirio Díaz:

La renovación periódica de las autoridades en una democracia, es garantía de la paz y de la tranquilidad pública. El pueblo que se ve dominado, francamente por la fuerza o hipócritamente por la astucia, pierde un día la paciencia, se cansa de sufrir y ocurre a las armas para recobrar su libertad menguada o perdida. La reelección encierra en sí el germen de la inmoralidad, del despotismo y de la guerra.

Porfirio Díaz, el culpable

Mucho del asunto de la No reelección, sobre todo porque el Presidente Porfirio Díaz se mantuvo 30 años en el poder, causa todavía mucho ruido entre los mexicanos.

Al final de la Revolución Mexicana, que costó un millón de muertos y a raíz del asesinato del General Álvaro Obregón, prácticamente quedó sepultada la reelección.

Parecía una broma del Presidente Felipe Calderón, panista, presentar en la celebración de los 100 años del inicio de la Revolución, una propuesta sobre la reelección continua de legisladores y presidentes municipales. Y más broma parecía el respaldo del PRI.

La empresa encuestadora Consulta Mitofsky, hizo mediciones sobre la propuesta presidencial de Felipe Calderón en 2009 sobre la reelección y reflejó que 8 de cada 10 ciudadanos mexicanos rechazaron la idea.

Durante más de 80 años el lema aquel de Sufragio Efectivo, No Reelección campeó en los gobiernos revolucionarios, hasta que en el año 2000, el panista Vicente Fox, al llegar a la Presidencia de la República, quitó la frase de la papelería oficial.

Pero hubo intentos de reelección presidencial. Miguel Alemán trató de hacerlo y el rechazo ciudadano fue notable. Luis Echeverría Álvarez y Carlos Salinas de Gortari también sondearon el asunto con muy malos resultados.

La única vez que el asunto se presentó en la Cámara de Diputados fue a cargo del poblano Vicente Lombardo Toledano en 1963, cuando el Partido Popular Socialista presentó el proyecto y fue rechazado.

Luis Ortega Morales, intelectual poblano de izquierda, ha sido estudioso del tema. En los años 90 del siglo pasado, en su calidad de asesor del PRD en la Cámara de Diputados, presentó el documento Reelección de Representantes Populares y Reforma Democrática del Estado, donde asentó los pros y los contras de la reelección inmediata.

Entre la idea de la no reelección y el pésimo trabajo efectuado, anula a quienes pretende reelegirse, dijo el Gobernador Miguel Barbosa Huerta quien ha señalado que los aspirantes a la reelección deben estar ciertos de contar con la aceptación y reconocimiento de la población.

La Cámara de Diputados informó que 448 de los 500 legisladores, es decir el 90 por ciento, buscará reelegirse en el próximo proceso electoral.

De los contendientes, 232 pertenecen a Morena, 64 del PAN, 44 del PRI, 43 del Partido del Trabajo, 22 de Movimiento Ciudadano, 22 diputados del PES, 11 del PVEM y 7 del PRD.

Y faltan los presidentes municipales. Pero de acuerdo a los estudios, sondeos y encuestas, perderá la mayoría de reeleccionistas. Sin duda son malas noticias para los reeleccionistas.

En fin, como dicen las coplas:

Al pie de un árbol sin fruto

me puse a considerar

lo poco que vale un hombre

cuando no tiene qué dar.

—

Le pueden quitar al rey

su corona y sus estados;

pero no pueden quitarle

la gloria de haber reinado.

