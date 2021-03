El aspirante independiente para San Andrés Cholula y otra confrontación INE-Morena

-Publicidad-

Poder Judicial sordo, ciego, mudo // Privatización eléctrica neoliberal

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que en el régimen neoliberal ninguno de los integrantes del Poder Judicial impugnó la inconstitucionalidad de la política privatizadora en tiempos de Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, ni puso peros a Peña Nieto. Nada oyó, nada vio, nada dijo, pero todo avaló. Ejemplos de lo anterior sobran, pero basta con recordar el rescate bancario y la silenciosa entrega del sector eléctrico al capital privado.

En cambio, 24 horas resultaron más que suficientes para que un juez federal congelara, a petición de tan solo dos empresas, y otorgara suspensión definitiva, por inconstitucionales, a las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica, propuesta por el presidente López Obrador y aprobada por el Congreso. ¿Cuál es la diferencia entre el régimen neoliberal y el gobierno actual?

La investigadora Carmen Silvia Zepeda Bustos (UAM Unidad Azcapotzalco, El Cotidiano, número 172, marzo-abril, 2012) nos permite dar un paseo temático, de cuyo análisis se toman los siguientes pasajes).

INE y Morena, nueva batalla

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que la nueva batalla de fondo tiene como escenario el Instituto Nacional Electoral (INE), donde la mayoría de sus consejeros decidieron (nueve votos a favor y dos en contra) impulsar criterios que a juicio de la autoridad comicial evitarán que haya sobrerrepresentación de determinados partidos en la próxima integración de la cámara de diputados pero que, a interpretación de Morena, el partido hoy mayoritario, que aspira a mantener esa condición en junio próximo, es un golpe dirigido específicamente en su contra.

El punto de partida de los consejeros mayoritarios en este tema (con Lorenzo Córdova y Ciro Murayama como principales figuras) es el artículo 54 de la Constitución, que establece: “En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida”. Tal ordenamiento fue incumplido en San Lázaro en la integración de las legislaturas de 2015 y 2018, pero ha sido hasta ahora, a pocos meses de las elecciones intermedias, y ya con el proceso formal en curso, cuando el INE ha decidido establecer criterios y mecanismos específicos sobre el tema.

Del lado morenista ha habido una reacción sumamente áspera. Voces que incluyen al presidente formal del partido en el poder han acusado a los consejeros del INE y en especial a su presidente, Córdova, de quitarse la máscara para favorecer al “prianismo”. El litigio será resuelto en definitiva por el tribunal electoral, cuya mayoría de magistrados parece cercana por conveniencia a la llamada Cuarta Transformación, última instancia a recurrir, que con frecuencia rechaza las resoluciones del INE.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. De la mano. Un importante sector de la sociedad ha estado atento desde el día uno de la pandemia, hace ya más de un año. Y ello lo valora Zoé Robledo, director general del IMSS, quien hizo un reconocimiento al trabajo que realizó el sector privado de la salud durante la pandemia de covid-19, pues señaló que los hospitales privados “fueron los grandes aliados” para lograr la reconversión hospitalaria más grande en la historia de la institución. Aseguró que con la vocación del personal de salud, la coordinación con los gobiernos estatales y gracias al apoyo de la Asociación Nacional de Hospitales Privados A.C. y del Consorcio Mexicano de Hospitales A.C. se logró articular una respuesta de Estado frente a la pandemia de covid-19 y atender otros padecimientos diferentes al coronavirus. Si se trata de ayuda, ahí estarán, siempre preocupados por el buen rumbo del país.

2. Un paso adelante. Las fiscalías Especializada en Delitos Electorales y la General del Estado, en Yucatán, firmaron un convenio de colaboración para garantizar una jornada electoral pacífica y segura el próximo 6 de junio. En el convenio participaron, por parte de la FEDE, su titular, José Agustín Ortiz Pinchetti, y el fiscal yucateco Juan Manuel León. La Fiscalía General de la República informó que Ortiz Pinchetti garantizó que los funcionarios de la oficina a su cargo se encuentran preparados para las elecciones y listos para cualquier eventualidad que se pudiera presentar. Particularmente para Yucatán, el despliegue ministerial comenzará finales de abril, con la misión de ayudar y colaborar con las autoridades estatales. Trabajar desde ahora por una jornada electoral exitosa, segura y limpia, ésa es la clave del triunfo.

3. Fuerza ciudadana. No hay que perder de vista a Felipe Sandoval de la Fuente, aspirante independiente a la alcaldía de San Andrés Cholula, en Puebla, pues se ha convertido en la voz del pueblo. “Es un mito que un independiente no pueda competir porque no tiene estructuras”, dijo. Su proyecto, el cual comenzó desde diciembre, va viento en popa. Se ha ganado la simpatía de la gente, pues considera que es momento de cambiar de camino y elegir a quien les habla a la cara. El Instituto Electoral del estado le ha reconocido más de 6 mil 500 firmas de las más de 9 mil que fueron entregadas, el 6.6% de la lista nominal, es decir, cinco veces más de lo que requiere un partido nuevo. Ni Raymundo Cuautli, por el PAN, ni quien resulte candidato de Morena se le acercan. Allá ya no confían en los partidos. La tiene ganada.

