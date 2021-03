Reconstrucción de inmuebles tras S-17 y el pacto del tricolor para cuidar de Mario Marín

-Publicidad-

Cotoñeto provee de candidatos a Morena y otros partidos

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que aunque el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta ha prometido reiteradamente que se mantendrá al margen del proceso electoral en curso, lo cierto es que su principal operador Eric Cotoñeto Carmona no sólo está metido de lleno en la designación de candidatos de Morena, sino también en la de otros partidos, como Movimiento Ciudadano, Compromiso por Puebla y el Partido Verde Ecologista de México.

De hecho este miércoles convocó de manera urgente a sus operadores territoriales de los distritos de Huauchinango y Xicotepec, en la Sierra Norte de Puebla, para pedirles que ya no buscaran ser candidatos de Morena, porque ya no había cupo, sino que lo hicieran por otros partidos.

Al menos ese fue el mensaje que Eric Cotoñeto les hizo llegar hoy jueves a través de Julio César Cruz Márquez Castillo, quien no hace mucho era coordinador del Partido del Trabajo en el distrito federal electoral 1.

La visita de Barbosa a Palacio Nacional

Jorge Rodríguez en su columna A Puerta Cerrada, publicada en El Sol de Puebla, indica que el tema de la inacabada reconstrucción de inmuebles por los daños derivados del sismo de 2017 es un asunto importante para el estado; la pandemia lo es aún más, pero la visita de Miguel Barbosa a Palacio Nacional del miércoles pasado levantó interés en una clase política poblana que se preguntó si el gobernador habría conversado con Andrés Manuel López Obrador acerca de la definición de candidaturas en Morena, sobre todo la de presidente municipal de Puebla.

Un par de meses atrás, en entrevista con este diario, Barbosa describió a Morena como un partido caótico y desacreditó a los aspirantes a diputados federales que en ese entonces se habían registrado para tratar de obtener una candidatura, al llamarlos “medianitos”, lo que confirmó, como él mismo expuso en esa charla, que carecía de voz de mando para decidir las postulaciones en el instituto político presidencial.

“Yo debería tener opinión, no derecho de definición, en mi partido, pero debo de tener opinión, eso sí, pero el derecho a definir no, porque no es así Morena y qué bueno que no sea así”, declaró en la entrevista que se publicó el 21 de enero.

“Morena tuvo que haberse institucionalizado después del 2018, debió haber renovado sus órganos inmediatamente después para tener en órganos de dirección a toda esta gente que ganó en 2018”, agregó el gobernador, “pero se quedó con los mismos que estaban desde años anteriores, con un nivel de radicalismo muy especial y su forma de hacer política, y tienen en un caos al partido.”

Ese caos, abundó, provocaría falta de eficiencia y de efectividad electoral: “Tú ve los aspirantes que se registraron para ser candidatos a diputados federales, medianitos todos.”

Cómo surgió el pacto de los priistas para defender a Mario Marín

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que se dice que hay un acuerdo de protección entre miembros del Poder Judicial con importantes grupos de poder del llamado PRIAN, que ha beneficiado al exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, para evadir la acción de la justicia en los últimos 14 años, luego de que estalló el llamado “Lydiagate” y que sigue vigente hasta la fecha, ahora que el ex mandatario está en prisión. Y que ese pacto surgió por una idea del ex titular del Poder Ejecutivo de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán.

Una fuente bien informada narró lo siguiente: un par de semanas después de que el 14 de febrero de 2006 estalló el audio escándalo del Lydiagate, el tema llegó hasta las altas esferas del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que en esa época tenía como figura central al tabasqueño Roberto Madrazo Pintado, entonces candidato presidencial y quien además había dirigido al partido durante el sexenio foxista.

Madrazo habría convocado a una reunión urgente para analizar el caso de la detención ilegal de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, pues era un tema que estaba empezando a provocar una fuerte caída en la intención del voto del PRI.

Don Vargas en Palacio

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que los tintes autoritarios en Andrés Manuel cada vez son más y preocupan. Conceptos como el Estado de Derecho, autonomía o independencia de Poderes, simplemente no le quedan claros.

Después del pleito cantado que se aventó con los jueces, acusándolos de neoliberales, corruptos y hasta traidores a la patria, ahora el presidente que juró respetar y hacer respetar la Constitución decidió que si las leyes no se ajustan a sus deseos, se cambian y punto.

Faltaba más.

Y así, con el cinismo y su berrinche a cuestas, dijo que si el problema es la Carta Magna, pues enviará una iniciativa para reformarla y así evitar que sus propuestas caigan en la inconstitucionalidad.

El arrebato de AMLO para evitar que los jueces frenen su Ley Eléctrica, lejos de causarnos risa, como pasó con Damián Alcázar en la película de la Ley de Herodes, es un foco rojo que demuestra lo enfermo de poder que está el inquilino del Palacio Nacional.

