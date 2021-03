Facilitarán 2.5 millones de vacunas a México y EU anuncia medidas restrictivas en sus fronteras

-Publicidad-

Defender el interés nacional, no el privado // Juez Gómez Fierro y el 37 constitucional // México, único dueño de su petróleo

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que todo indica que hoy se conocerá la decisión final del impartidor de justicia Juan Pablo Gómez Fierro en torno a si concede o no la suspensión definitiva de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica promovida por el presidente López Obrador y aprobada por el Congreso, algo que no fue obstáculo para que el citado juez federal diera rienda suelta a su afán de proteger no los intereses de la nación, sino los de consorcios privados, mayoritariamente foráneos, dedicados a esa actividad por obra y gracia del régimen neoliberal.

Ayer se llevó a cabo la audiencia incidental en el juzgado segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en donde la Secretaría de Energía, en representación del Poder Ejecutivo federal, y los abogados de las empresas particulares generadoras de energía eléctrica, presentaron sus argumentos y algunas pruebas ( La Jornada, César Arellano y Gustavo Castillo), lo que no impidió que Gómez Fierro siguiera con su alocada carrera de proteger a los consorcios privados, mayoritariamente foráneos. Habría que analizar si para el raudo juez federal es aplicable el artículo 37 constitucional, el cual, en su apartado C, fracción V, estipula que la nacionalidad mexicana puede perderse “por ayudar, en contra de la nación, a un extranjero o a un gobierno extranjero…”

En vía de mientras, en la mañanera de ayer, el presidente López Obrador detalló que el consejero jurídico de la Presidencia de la República le informó que 10 días antes de que el juez (Gómez Fierro) concediera la suspensión a una empresa o a un particular sobre la reforma eléctrica, le habían corregido la plana a ese juez los magistrados en otro asunto parecido, observándole que no podía conceder suspensión a quien no lo solicitaba, que solamente aplicaba para el que solicitaba la suspensión. Entonces, es interesante porque lo que hizo este juez fue generalizar su fallo, hacerlo extensivo.

Migración y vacunas: dando y dando

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que sin los malos modos ni la estridencia de Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos, ahora a cargo del almidonado Joe Biden, ha comenzado a apretar tuercas hacia el sur.

Ayer mismo, la administración andresina anunció que a partir de hoy, y hasta el 21 de abril (plazos siempre prorrogables) establecerá medidas restrictivas “al tránsito terrestre para actividades no esenciales en su frontera norte y sur”. La causa de tales limitaciones, asegura el gobierno mexicano, es la prevención de contagios del covid-19. El propio gobierno estadunidense informó similares restricciones en sus fronteras con México y Canadá.

En los hechos, lo que Palacio Nacional ha decidido es reforzar las medidas de control, sobre todo en la frontera sur, del flujo migratorio proveniente de Centroamérica que busca llegar a Estados Unidos cruzando México. Falta ver si, conforme publicó el Washington Post ayer, México también accede en estos días a recibir más familias provenientes de Estados Unidos como “expulsadas” en el contexto de una orden de emergencia sanitaria establecida en el cuatrienio de Trump.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Amigos de verdad. Dicen que las amistades se reafirman en los malos tiempos, como cuando uno ingresa al hospital y el otro está pendiente de la recuperación. Esto sucede a nivel binacional. No han pasado ni 60 días y Joe Biden ya logró lo que dijo ocurriría a los 100 días: en Estados Unidos se han puesto 100 millones de vacunas. Con gestiones al más alto nivel se traen a México las vacunas. La urgencia del mercado internacional. Primero fue Andrés Manuel López Obrador y los acuerdos con China y Rusia. Hoy viernes se anunciará, vía el canciller Marcelo Ebrard, uno de los primeros frutos de la reunión con Joe Biden: los vecinos del norte, en una verdadera muestra de hermandad, facilitarán 2.5 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca para aplicárselas a los mexicanos. Se acabó eso de los vecinos distantes.

2. Guerra sucia. En San Luis Potosí, los opositores a Morena ya no saben cómo frenar la avasallante candidatura de Mónica Rangel, y se valen de todos los recursos. Alejandro Rojas Díaz Durán, consejero nacional de Morena, acusó al gobernador Juan Manuel Carreras de meter las manos en el proceso. Justo lo contrario a lo que se comprometieron los mandatarios rumbo al proceso electoral. Y es que el secretario de Finanzas estatal arma expedientes calumniosos para tratar de implicar a Rangel. “Queda claro que el gobierno estatal quiere jugar chueco. Veremos quién gana y quién pierde”, dijo el morenista, quien exigió la renuncia del secretario de Finanzas y del fiscal de Justicia estatal. El gobernador Carreras debería distanciarse de lo que luce como un claro conflicto de intereses. ¿O por qué otra razón querer descarrilar a doña Mónica?

3. En todo. Patricia Durán Reveles, alcaldesa de Naucalpan, tiene una agenda llena de logros. Uno: recibió un donativo de 100 mil pruebas rápidas para la detección de covid-19 y su gobierno se integrará al plan de vacunación de adultos mayores. Dos: encabezó la toma de protesta de Marco Antonio Pérez Lambarri como presidente de la Asociación de Empresarios y Ciudades Hermanas, a quien reconoció por su apoyo y solidaridad con la población vulnerable. Este nombramiento abonará a la reactivación económica y fomentará la creación de fuentes de empleo. Tres: mantiene una cercanía con los ciudadanos, y cuatro: Naucalpan tiene ya otros 4 perros pastor belga que se unen a la Unidad Canina K9 para fortalecer la prevención de delitos. Eso es gobernar con ideas claras.

