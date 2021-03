Nacho Mier (Jr) ganó en Morena

-Publicidad-

Ignacio Mier Bañuelos ya es candidato de Morena a la presidencia municipal de Tecamachalco.

Derrotó en la mesa política de Casa Aguayo a Marisol Cruz García, quien debe estar agradecida, porque si ella competía, le ganaba hasta Arturo de Rosas. Ya ven que el PRD poblano ya tiene a su Salgado Macedonio.

«Nacho chico» renunció hace poco a la dirección del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla (Cecyte).

Y allá en «Teca», esa candidatura, ya no se la quita ni Obama.

Punto.

He dicho y he informado.

…

Inés Saturnino ¿Otra coalición?

Los argumentos que el Partido Acción Nacional (PAN) puso en la mesa para eliminar a Inés Saturnino López Ponce, en Tecamachalco, digamos que: Están caducos.

El aspirante a la presidencia municipal por el PAN, insiste en ser merecedor de la candidatura por tener ventajas competitivas, superiores a cualquiera, porque así lo dice la gente de su pueblo.

Las quejas en su contra presentadas en la Comisión de Derechos Humanos del Estado, con los expedientes 4571/2017 y 1267/2017 quedaron en estatus de Concluida y SIN Res-pon-sa-bi-li-dad.

El PAN pues, no tiene elementos legales para negarle la candidatura.

Sólo es cosa de voluntad y estrategia.

¿Cómo se llamó la obra? El Arte de perder en un tris… (Una alcaldía y una diputación, que no ibas a ganar, ibas a arrasar).

Punto.

Por eso Inés Saturnino, pelea en el PAN, pero…

Plan B: Coalición PRI, Compromiso por Puebla, PSI.

Suena bien. Suena mejor.

He dicho y he advertido.

El Subsecretario «Guillotina» VS Los Enviados

Es todo un personaje, el más poderoso en el gobierno.

Es una especie de «gobernador Alterno».

En el gabinete dicen que es «buena onda», pero no dejan de reconocerlo como: El Subsecretario «Guillotina».

En 15 días, «se echó» (destituyó) a los secretarios de Gobernación y Movilidad y Transporte.

Aquella o aquel que se pase de la raya, ya sabe su destino: Desprestigio, destierro y entierro.

La nueva misión del poderoso e influyente Subsecretario «Guillotina» es ganar en la mesa de negociaciones a «Los Enviados»: Eric Cotoñeto Carmona y Julio Huerta, «operadores electorales» del señor gobernador.

En Morena se les dice «Los Enviados», porque siempre llegan con la cantaleta: Somos «Los Enviados» del señor.

Bueno, el tema es la disputa por la candidatura de Morena en el distrito local número 20.

El Subsecretario «Guillotina» dice que debe ser: Antonio, «Toño», López Ruiz, ex de los equipo de Tony Gali (Ayuntamiento), Gerardo Islas Maldonado (Sedesol) y Fernando Manzanilla (Campaña 2018).

«Los Enviados» dicen que ese distrito es para quien imponga el diputado federal Saúl Huerta Corona.

Pero, les va a caer «la guillotina», ya verán.

¿Apostamos?

Voy Yassir.

Nota: Lamento el trance familiar y personal, pero la política aquí, no se detiene. Disculpe usted.

Punto.

He dicho y he escrito.

…

Ni Obama

Las Redes tienen redes. Sin duda, «La Maestra» (O sea, ya saben quién) tiene para la ciudad de Puebla, tal sorpresa que no se la espera, ni Obama.

El Verdugo

No entiendo para qué tanta violencia con el ex amigo y el ex aliado. La descalificación y denostación del gobernador hacia David Méndez y Guillermo Aréchiga, por interpósitas personas, es innecesaria. Ya se fueron. Puente de plata. Nadie patea a un muerto político. El Verdugo dice: A menos que no esté muerto.

De Buena Fuente no es la mejor columna política, pero tiene a los mejores lectores.

