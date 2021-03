Los planes de jubilación de AMLO y caso Félix Salgado es una “bomba de tiempo”

-Publicidad-

«Justicia, al servicio de la oligarquía // Congela Ley de la Industria Eléctrica // Por dos empresas, juez detiene todo

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que lo dicho: todo cabe en un amparo sabiéndolo comprar, y los consorcios privados participantes en el mercado de la energía eléctrica simplemente seleccionaron un juez a modo, llegaron a un acuerdo (es obvio de qué tipo) y de inmediato obtuvieron la protección de la justicia para que las recientes modificaciones a la ley respectiva no alteren su plan de negocios, que no es otro que la succión permanente y abundante de los recursos de la nación, gracias a la libre competencia que les garantizaron los gobiernos neoliberales.

Apenas el pasado miércoles entraron en vigor las reformas y adiciones a la Ley de la Industria Eléctrica (cambios promovidos por el presidente López Obrador y aprobados por las cámaras de Diputados y de Senadores), y 24 horas después –ayer– un juez federal (Juan Pablo Gómez Fierro, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones) otorgó los primeros amparos a empresas particulares para que tales modificaciones no las toquen ni con el pétalo de un rosa. Así, más tardaron los poderes Ejecutivo y Legislativo en armar, presentar, discutir y autorizar dichas modificaciones que un solo juez en echar todo para atrás, de un plumazo y en cuestión de horas, para proteger los intereses de solo ¡¡¡dos!!! consorcios privados.

A Gómez Fierro –integrante de la aceitada maquinaria neoliberal que defiende la libre competencia– le tiene sin cuidado el daño que provoque a la nación, porque otros son los factores que le interesan. Sobran ejemplos de ese tipo de resoluciones maiceadas, y los delincuentes de cuello blanco lo saben perfectamente, pero nunca está de más destacar que la supuesta procuración de justicia es un estercolero, al servicio de los grupos oligopólicos, a la vez que lucrativa industria sin chimeneas que a todo le pone precio, sin importar a quién se lleve entre las patas.

Relevo generacional 2024

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que el presidente Andrés Manuel López Obrador puso sobre la mesa de la discusión dos temas de futurismo político: aseguró que en su movimiento ya hay “relevo generacional”, con “mujeres y hombres” de cincuenta años de edad para arriba y adelantó que luego de entregar el poder, en 2024, se dedicará a escribir un libro sobre el pensamiento conservador mexicano y se jubilará de la política, negándose incluso a emitir opiniones y a recibir en Palenque a visitantes que quisieran hablarle de temas políticos.

“Se van a enojar los adversarios, pero la verdad, la verdad, sí hay relevo de este lado. Ellos tienen problema, nosotros no: es un abanico”, agregó López Obrador. Cuando los reporteros presentes en la conferencia matutina de prensa le pidieron que diera nombres, el presidente respondió: “Ya vamos a hablar, si todavía falta” (esta frase ha sido tomada de la página oficial de Presidencia, https://bit.ly/2PNp80s , aunque en algunos medios de comunicación hay otras variantes). Y dio por terminada la sesión, argumentando que ya era la hora del café con leche.

Obviamente, las palabras presidenciales incentivaron las especulaciones respecto a los eventuales integrantes de ese “relevo generacional” para 2024. Presente en la Mañanera, Marcelo Ebrard sobrellevó con buen humor las miradas inquisitivas de algunos reporteros, alguno de los cuales preguntó al presidente si algún miembro de ese “relevo” estaba presente en la sesión informativa.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Nadie lo duda. Pertinente reiteración presidencial. Una vez que concluya su administración, a finales de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador se retirará a escribir un libro que tardaría tres años en concluir, y no volverá a participar ni a opinar de política, advirtió. Dijo que ya se prepara para ese momento y una vez concluido su gobierno, no volverá a intervenir en la política, incluso, dejaría de recibir visitas. “Jubilarme es no volver a participar en nada. Estoy haciendo ya un trabajo, me estoy preparando sicológicamente para eso. Ya tomé la decisión que, para alejarme por completo, voy a escribir, tengo un libro que quiero hacer, pendiente, sobre el pensamiento conservador en México”, explicó. Y afirmó que vivirá de su pensión de servidor público. Queda claro, ¿o alguien lo dudaba?

2. Bomba de tiempo. La diputada por Morena Lorena Villavicencio Ayala rechazó los resultados de la encuesta filtrada por militantes de Morena, que perfila a Félix Salgado Macedonio como candidato de Guerrero. La legisladora federal indicó que con este resultado se deja en la absoluta indefensión a la víctima, Basilia Castañeda, quien denunció penalmente por violación a Salgado Macedonio. Hizo un llamado a la dirigencia morenista a que atiendan los criterios de idoneidad y probidad de la candidatura. Adelantó que promueve con otras diputadas establecer una mesa de diálogo plural e incluyente para impulsar, acompañadas por la sociedad civil, la lucha contra la violencia feminicida en el país. Lo adverso de esta situación es que se dé también dentro del partido en el poder. Eso es lo que lastima.

3. Cero fugas. Una promesa de compaña se hace realidad. El Senado aprobó la minuta que envió la Cámara de Diputados para fijar en el artículo 74 de la Constitución que no podrá haber partidas secretas en el Presupuesto de Egresos, una tradición en anteriores administraciones. Los senadores coincidieron con San Lázaro en “dejar atrás la posibilidad constitucional de que haya partidas secretas”, que por muchos años permitieron gastos sin comprobar, lo cual propiciaba corrupción. Los senadores destacaron que esta figura ha generado polémica por “su abuso, por parte de quienes han ocupado el cargo de titular del Ejecutivo federal” y que es emblema de un régimen presidencialista. Adiós a la caja negra. Así sea sólo por este sexenio.

