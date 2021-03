Las acusaciones de corrupción contra Aréchiga y diputada es señalada por pedir “moches”

-Publicidad-

Guillermo Aréchiga: Renuncia largamente esperada

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que la de Guillermo Aréchiga Santamaría es una renuncia largamente esperada. Desde hace meses el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta lo había marginado, prácticamente ni lo recibía, ni le tomaba llamadas

El expediente de las anomalías y supuestos actos de corrupción en que habría incurrido como titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte del estado se lo integró el que fuera su subsecretario, el chiapaneco Seth Yassir Vázquez Hernández, con la ayuda de Mónica Mollinedo Casanova.

Red de Corrupción del Transporte es el título del expediente elaborado en contra de Aréchiga, su hijo Rubén Aréchiga González, beneficiario del negocio de las cámaras de vigilancia en el transporte público, y algunos funcionarios de la dependencia que ya salieron o lo harán en cualquier momento, como Carlos Huesca Vigil Escalera, subsecretario de Movilidad y Seguridad Vial; Gilberto Coca Lara, director de Transporte, y Yazmín Martínez del Moral, directora jurídica.

La renuncia del ex líder de la Sección 51 del SNTE, ex diputado federal, ex diputado local y ex secretario de Gobernación del ayuntamiento de Puebla en la gestión de José Antonio Gali Fayad se esperaba desde octubre del año pasado, pero se demoró hasta hoy jueves.

Oficialmente no se informó sobre los motivos de su “renuncia”, pero por las formas en que se dio, tal parece que fue un despido, pues de otra manera no se explica porqué Aréchiga y otros funcionarios fueron escoltados por policías hasta la puerta de salida.

Diputada de la 4T, ¿Pedía moche?

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que anoche la diputada Tonantzin Fernández Díaz publicó en su cuenta de Twitter un video histriónico en el cual aseguró que los 40 mil pesos que sí le solicitó a su suplente eran producto de un cobro que realizó

Irene Noriega Papaqui, para atender un asunto jurídico que le solicitaron los vecinos de San Rafael Comac y que no resolvió.

Tonantzin Fernández, quien sueña con la candidatura a la alcaldía de San Pedro Cholula, remató su discurso reiterando que ella cumple cabalmente con los tres mandamientos lopezobradoristas: “Yo reafirmo mi compromiso con la Cuarta Transformación, con los principios de no mentir, no robar y sobre todo de no traicionar. Soy una mujer honesta y estoy al lado de la justicia (sic.)”.

Hasta aquí uno pensaría que la diputada realizó lo que cualquier morenista decente realizaría pero pareciera que Fernández Díaz olvidó contarnos algo porque, según su video, ella conocía desde enero la irregularidad en la cual había caído su suplente.

Palabras más, palabras menos, en este pleito entre mujeres, Tonantzin asegura que las acusaciones en su contra por parte de Irene Noriega Papaqui son resultado del enojo de ésta, luego que tuvo que devolver “el 26 de enero” el dinero que les había estafado a los pobladores de San Rafael Comac.

