Más violencia familiar; el lenguaje de la mujer

*Un análisis de la Plataforma Nosotros Tenemos Otros Datos

En México durante el año 2020, cada hora 25 mujeres fueron víctimas de violencia en el ámbito familiar, dos fueron víctimas de violación y seis de lesiones dolosas, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnp), analizados por la red Nosotros Tenemos Otros Datos.

De acuerdo al portal informativo Cima Noticias, en un balance de la estadística de violencia contra las mujeres publicado el 25 de enero de 2021, las defensoras de los derechos de las mujeres que integran la red, indicaron:

-El año 2020 fue el año de la impunidad y de la violencia contra las mujeres. En México cada hora 25 mujeres son víctimas de violencia familiar y se abrieron 220 mil 28 carpetas de investigación, un promedio de 602 por día.

-De las 4 mil 982 personas desaparecidas en el país, 68 por ciento eran niñas y adolescentes de cero a 17 años.

-Por número de casos de personas desaparecidas, los primeros sitios son para el Estado de México, Hidalgo, Chiapas, Yucatán y Puebla. Desaparecen más mujeres que hombres en estos estados.

-En 2020 hubo 940 casos de feminicidio y 2 mil 783 homicidios dolosos de mujeres, lo que representa un promedio de 11 mujeres asesinadas diariamente, 25 por ciento de los cuales ocurrieron con arma de fuego.

-Cada día existen 48 nuevos deudores de pensión alimenticia. Durante 2020 se registraron 17 mil 640 denuncias por el delito de incumplimiento de responsabilidades familiares relacionadas con alimentos.

-En México cada hora violan a dos mujeres. En 2020 abrieron 16 mil 543 carpetas de investigación por el delito de violación.

Los anteriores datos se pusieron de manifiesto en una reunión virtual, denominada 2020, Año de la Impunidad y la Violencia Contra las Mujeres, realizado previo a las celebraciones del Día Internacional de la Mujer.

Participaron la abogada y litigante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de feminicidios en Ciudad Juárez, Andrea Medina Rosas; la coordinadora de la Red Nacional de Alertistas, Leticia Burgos; la Doctora en Derecho e integrante de Nosotras Tenemos otros Datos, Patricia Olamendi y la antropóloga Verónica Caporal.

Diez frases peligrosas de una mujer

Dicen que es tiempo de las mujeres, que han sido opacadas y están sujetas al hombre. Me permito señalar que es falso, por lo menos en mi generación y otras subsecuentes.

En fin, en lugar de la tradicional poesía, vea usted las 10 frases que hacen peligrosa a una mujer, novia o esposa y que se ha comprobado en entrevistas con muchos hombres. Estas son las 10 frases más peligrosas que externa una mujer:

1. OK. Esta es la palabra que las mujeres utilizan para finalizar una discusión cuando han decidido que ellas tienen la razón y que el hombre no la tiene.

2. Cinco Minutos. Tiene dos vertientes: Si ella se está arreglando, significa media hora o más, pero si ella ha pedido que la ayudes en algo, son exactamente 5 minutos.

3. Nada. Es palabra clave de la calma antes de la tormenta. Significa ‘algo’ y hay que estar en total alerta. Las discusiones que empiezan con ‘nada’, normalmente acaban con un OK.

4. No hay problema, adelante. No es un permiso, es un reto y depende en mucho del tono en que se exprese. Lo que ha planeado un hombre, hay que olvidarlo.

5. No me molesta. Es una variación de la frase anterior. No se le ocurra a algún hombre hacer lo que planteó, porque entonces habrá una gran discusión y bronca.

6. Un gran suspiro. En realidad, el suspiro es una palabra, pero habitualmente los hombres no la entienden, un suspiro alto y claro significa que ella piensa que los hombres son tontos y se pregunta por qué está perdiendo el tiempo discutiendo por ‘nada’.

7. Muy Bien. Esta es una de las frases más peligrosas que una mujer puede decir a un hombre. Significa que ella meditará cuidadosamente antes de decidir cómo y cuándo pagará el hombre por su equivocación.

8. Gracias. Si una mujer le agradece algo a un hombre, éste no debe preguntar, no debe sorprenderse. No hay que dudar, solamente hay que decir ‘de nada’ y hay que huir pronto.

9. Es Igual o Me da lo Mismo. Es la forma femenina de mandar muy lejos a un hombre.

10. Como tú Quieras. Es otra de las frases más peligrosas y significa un gran reto. Hay que adivinar lo que ella quiere y hacerlo. Si el hombre no adivina, está perdido y le dirán OK. De este modo, ella medirá qué tanto la conoce un hombre o qué tanto valora sus deseos no explícitos.

Suerte cuando pase por estas situaciones. Es el Día Internacional de la Mujer.

raultorress@hotmail.com

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.