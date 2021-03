Colectivas preparan marchas en Puebla para el 8 de marzo

-Publicidad-

En el Día Internacional de la Mujer, diversas colectivas feministas y organizaciones en Puebla preparan para el lunes 8 de marzo, varias movilizaciones en la entidad; una de ellas, convocada por Coatlicue Siempre Viva y otras colectivas, saldrá a las 4:30 pm de la CDH.

Las movilizaciones con motivo de la conmemoración internacional comenzaron el pasado viernes, cuando un contingente se apersonó en Casa Aguayo para exigir la despenalización del aborto y cesar la violencia contra las mujeres; ahí se presentó el performance “Un violador en tu camino”.

Por su parte, este domingo, alrededor de 200 mujeres se dieron cita en el Paseo Bravo para marchar al zócalo de Puebla para exigir el respeto a los derechos de las mujeres.

En tanto, para el lunes, el Colectivo Voz de los Desaparecidos Puebla programó una movilización a las 10:40 de la mañana, que partirá de la Comisión de los Derechos Humanos (CDH) estatal, para llegar a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Si no se le encuentra, no me puedo quedar callada pic.twitter.com/7ITYpvDl9y — Voz de los Desaparecidos en Puebla (@VozdelosDesapa) March 4, 2021

En su convocatoria, el colectivo pidió no rayar, no romper y no agredir, pues la marcha es pacífica para exigir la ley de desaparición en Puebla. Además, debido a la contingencia sanitaria, pidió llevar cubrebocas, gel antibacterial y respetar la sana distancia.

Otra movilización, posiblemente más grande, es la convoca por las colectivas Coordinadora Feminista de Puebla, Ddeser Puebla, REDefine Puebla, Coatlicue SiempreViva, Colectiva trans*versales, Brujas serranas, Las Ácratas, La Colectiva Feminista Chignahuapan, Asamblea de Mujeres Universitarias BUAP, Colectiva feminista madres-crias Puebla-Tlaxcala, Marea Purpura, entre otras.

ALERTA📢📢

Diversas colectivas y compañeras, convocamos el 8 DE MARZO a marchar#8MPuebla #MujeresDiversas

Convocan:

Coordinadora Feminista de Puebla

Ddeser Puebla

REDefine Puebla

Coatlicue SiempreViva

Colectiva Tiamat Ku’vi

Prófugas del Metate (Cholollan) pic.twitter.com/2dRcJThjfL — Coatlicue SiempreViva (@CoatlicueViva) March 3, 2021

Dicha movilización también partirá de la CDH con dirección a la FGE. La concentración será a las 4:30 pm, y también se pidió el uso de cubrebocas obligatorio.

Marcha del Frente Feminista, a las 3:15 pm

Por su parte, el Frente Feminista Radical, que no incluirá mujeres trans, por lo que marchará aparte, tendrá su concentración el la FGE a las 3:15 pm; solicitó afiches de búsqueda de mujeres desaparecidas.

Mientras, la “Marcha separatista”, en contra del estado misógino, machista y feminicida, iniciará a las 4:00 pm en la FGE para caminar por la 5 de Mayo y hacer una parada en la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar. Luego atravesará el zócalo capitalino para concluir en el Congreso de Puebla.

En sus redes sociales, señaló que marcharán en contingentes cerrados con cinta amarilla sin que haya cambios, primero personas con sillas de ruedas, mamás con carriolas, mamás con infantes, menores de 12 años y luego mujeres en general.

Además, pidió que las asistentes lleven una identificación, teléfono con batería, así como dinero en efectivo. Las asistentes deberán llevar en sus brazos escrito su nombre, tipo de sangre y número de emergencia.

También deberán ir vestidas de negro e ir encapuchadas, si deciden realizar pintas deberán cubrir su rostro y no tardar realizándolas.

Es necesario señalar que este año también se está promoviendo el paro de mujeres para el 9 de marzo.