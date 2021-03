El chantaje de una trasnacional y los tuits de Diego Fernández de Cevallos

-Publicidad-

First Majestic: Calderón, padrino // Evasora, depredadora e invasora

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que las trasnacionales que operan en nuestro país, que gozaron de todo tipo de privilegios en los gobiernos neoliberales, a la primera provocación desenfundan el arma por ellas más utilizada a la hora en la que la autoridad nacional les exige cumplir con las leyes mexicanas: el chantaje. Tal es el caso del consorcio minero canadiense First Majestic Silver, que en su intento por evitar el pago de 11 mil millones de pesos en impuestos no pagados, amenaza con iniciar un arbitraje internacional, por mucho que las concesiones de las que goza dejan en claro que cualquier diferendo se dirimirá en tribunales mexicanos y bajo las leyes mexicanas.

La empresa anunció públicamente que ha presentado una solicitud de arbitraje al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, un organismo del Banco Mundial que siempre falla a favor de la parte privada) bajo el amparo del Capítulo 11 del TLCAN y asegura que se ve obligada a recurrir a esa instancia por, según dice, la negativa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de llegar a un arreglo y a pesar de los repetidos intentos de alentar al gobierno de México a entablar negociaciones de buena fe para resolver la disputa.

Al menos desde mayo de 2020, cuando el SAT documentó la evasión y actuó en consecuencia, la trasnacional minera canadiense chantajea con recurrir al CIADI para evitar el pago de los impuestos que, por ley, le corresponden. El Servicio de Administración Tributaria ha sido puntual: se recuperarán alrededor de 11 mil millones de pesos por un adeudo fiscal de ese consorcio, por mantener artificialmente bajos los precios de la plata durante la última década. La empresa alega que firmó un acuerdo con el gobierno calderonista que le permitió dicha tropelía. Lo cierto es que adeuda y debe pagar.

Diego y su larga cola pisable

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que a los ochenta años de edad, con una larga cola que le han pisado y le seguirán pisando, ejemplo sólido del tráfico de influencias y el conflicto de intereses, conspirador junto a Carlos Salinas de Gortari y usuario de un estilo discursivo recargado, estrepitoso y de una solemnidad cursi, Diego Fernández de Cevallos se ofrece en Twitter (@DiegoFC) como el más fresco y rejuvenecedor refuerzo a los grupos contrarios a Andrés Manuel López Obrador que nomás no logran germinar, a tres meses de una elección nacional en la que según sus malos cálculos empresariales estarían a punto de desbarrancar la llamada Cuarta Transformación (4T).

Luego de su ingreso de última hora al callejón de los tortazos internéticos, en entrevistas periodísticas, Fernández de Cevallos ha ido dejando pistas que muestran el modus operandi de personajes que, como él, irrumpen en la discusión pública movidos por caros equipos de asesoría, una especie de titiriteros de redes sociodigitales.

En el caso, los mensajes del abogado panista son elaborados (pero siempre sometidos a aprobación del cliente, según las versiones difundidas) por una agencia asentada en Querétaro, Ojiva Consultores, cuya propietaria y estratega es Andrea de Anda.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. A tono. Como lo dictan los tiempos, la equidad de género es lo políticamente correcto, y hay quienes sí lo dan por entendido. Tras un acuerdo del Instituto Electoral de Jalisco, se garantizó la equidad en la contienda, en cuanto a las candidaturas por las presidencias municipales. En Morena el tema es mucho más que eso, es parte de los postulados inamovibles y, aunque no han dado a conocer sus cuadros, vendrán con un equilibrio de fábrica. Para marcar esta paridad, adelantan que en Guadalajara se postularía a mujeres y en Zapopan a hombres. Buscan nombres de probada capacidad. Alberto Uribe Camacho, quien trabajó con Marcelo Ebrard; Alejandro Puerto Covarrubias, candidato de grupos militantes fundadores de Morena, y Hugo Rodríguez Díaz, exdirigente provisional del partido en Jalisco. Perfiles políticos de nivel, los hay. Que gane el mejor.

2. No es lo mismo que lo mesmo. Se dio a conocer a través de un audio que Rosario Robles, extitular de Sedatu, pidió a un juez federal trato igualitario para recibir el recurso del criterio de oportunidad por parte de la FGR. En el material, revelado por el periodista Ciro Gómez Leyva, la exfuncionaria, acusada por desvíos de recursos en el caso de la Estafa Maestra, reprochó que otros exfuncionarios no hayan pisado la cárcel. “Cada día que pasa me estoy muriendo; quería abreviar este proceso, pedir el mismo trato que se les ha dado a otros, no pido un privilegio, todo el tiempo he hablado de cancha pareja y no la he tenido”, expresó. Robles recalcó que ha sido víctima de discriminación. “Soy la única, un año y medio después, que estoy en la cárcel”. Los rencores no deberían mezclarse con la ley, pero…

3. Mala marcha. Las cosas no andan bien en la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde que Rosario Piedra Ibarra asumió la presidencia. Son ya cuatro los titulares de distintas visitadurías que prefieren alejarse, renuncian y se van. El caso más reciente es el de Elizabeth Lara Rodríguez, quien ayer presentó su renuncia a la Quinta Visitaduría de la CNDH. Qué coincidencia, a un mes de la publicación de la investigación del informe que ocultó la Comisión sobre atrocidades cometidas a migrantes. Sin embargo, aunque se advierten diferencias con la titular del organismo y con algunos de sus colaboradores cercanos, ella advirtió que no dará declaraciones sobre los motivos de su salida. Llegó gracias al apoyo del padre Alejandro Solalinde y tuvo, en su momento, posibilidades de ocupar la Presidencia de la CNDH. Eso que anda mal terminará peor.

