Afirma Ricardo Gali que su registro en PAN por alcaldía no es simulación

-Publicidad-

Ricardo Gali Saucillo, precandidato a la alcaldía de Puebla por el PAN, descartó que su registro sea una simulación a favor de Eduardo Rivera Pérez, así como que su tío el exgobernador Antonio Gali Fayad lo esté impulsando, pues “no es títere de nadie”.

En rueda de prensa, indicó que uno de los motivos por los que decidió contender por la candidatura a la presidencia municipal de la capital es porque en los últimos todos los partidos han hecho a un lado a los jóvenes, a pesar de que este sector representa alrededor del 40 por ciento del electorado.

“A mí no me mueve algún político o grupo, soy una persona independiente, tengo criterio propio y a mí nadie me utiliza de títere, es una aspiración legítima, seré sobrino de Antonio Gali Fayad, pero igual tengo otros que no tienen trayectoria política, él no es el que está atrás de este movimiento”, asentó el joven de 26 años.

Al ser cuestionado sobre si confía en que pueda ganar, debido a que el pasado 14 de febrero se pactó entre las dirigencias estatal y nacional que el candidato será Rivera Pérez y quien se registró el domingo, manifestó que mientras no se den los resultados, todos los militantes tienen posibilidades.

Sin embargo, asentó que si el Partido Acción Nacional (PAN) ya determinó que será un candidato de unidad, que “realmente lo sea” y para ello se tiene que escuchar las voces de los otros contendientes y no solo se enfoquen en una, en referencia al exedil poblano.

Deben escucharse a todos los aspirantes

“Que no se les dé la espalda a los jóvenes, hemos hecho ya en repetidas ocasiones llamado y no hemos visto resultado a ello, por ello, al no haber espacios, decidimos hacer una candidatura que represente a todos los intereses de este sector”, dijo.

Gali Saucillo sostuvo que no busca entorpecer el proceso interno, sino que se tenga certeza de que el proyecto que se impulse sea el ganador, por lo que igual rechazó que busque otro cargo en caso de no ser ungido como el perfil panista.

Asimismo, dijo que aún no ha tenido reuniones con los dirigentes del PRI y PRD, que irían en candidatura común con el PAN, ya que para ello primero debe saberse quién será el perfil que se postulará para después sentarse a plantear acuerdos.