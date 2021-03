Se regresa recaudo de RUTA a Conduent Solutions, pero litigio sigue: Barbosa

-Publicidad-

El gobernador Miguel Barbosa Huerta confirmó que se le regresó el sistema de recaudo de RUTA a la empresa Conduent Solutions, pero sigue el litigio y señaló que la salida de Rodolfo Sánchez Escudero de CCP, fue por haber dado un contrato irregular a Virtual Com México.

En rueda de prensa, el mandatario poblano explicó que si bien tuvieron que regresar dicho servicio a la firma que lo tenía anteriormente, esto fue sólo por los amparos que tramitó y en el que se le otorgó una suspensión, pero no es la definitiva ni ha concluido el proceso.

Afirmó que se está “rectificando la estrategia”, pues se mantiene firmes en las acusaciones que hicieron en octubre pasado sobre las irregularidades que se cometieron con la puesta en marcha de las tres líneas de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), así como de los contratos ventajosos para Conduent Solutions.

“Vamos a transitar en ese sentido, no precisamente Conduent Solutions ha ganado los amparos en definitiva no, no los ha ganado, le concedieron una suspensión, se revocó, es un gran litigió, pero no es así que haya ganado amparos, le habían otorgado suspensiones, pero no la resolución final del amparo”, asentó.

Manifestó que esta situación derivó en la salida de Rodolfo Chávez Escudero de la dirección de Carreteras de Cuota Puebla (CCP), en enero pasado, pues se detectó que otorgó un contrato “inconveniente” para RUTA a la empresa Virtual Com México.

Salida de Chaves fue por este conflicto

“Sí está vinculada la salida de Rodolfo Chávez Escudero, al haber entregado una concesión inconveniente para RUTA, de los trenes articulados y por eso se hizo la revocación de esa concesión a Virtual y se regresa con la que tenemos un litigio”, dijo.

Y es que a dicha firma se le otorgó el servicio del sistema de peaje y recaudo de las tres líneas, en noviembre pasado, pero tras los amparos que tramitó Conduent Solutions, el gobierno estatal tuvo que terminar de manera anticipada el contrato para regresárselo a la firma que lo tenía antes.

Fue a principios de octubre se dio a conocer que dicha firma no se presentó a dar mantenimiento a las máquinas de recarga, esto a pesar de que es una de sus obligaciones por recibir un porcentaje a su favor del 38 por ciento por cada cobro que realiza, cantidad que señalaron es “un abuso”, sumado a que no reportaba 40 millones de pesos mensuales.

Sin embargo, es necesario precisar que a pesar de lo acordado por las partes y de la materialización de la causa de terminación anticipada ante la existencia de la suspensión definitiva otorgada a Conduent Solutions México en el amparo, Virtual Com México se apersonó en dicho procedimiento arguyendo tener el carácter de tercero interesado.