IMSS Puebla da servicio de estomatología durante pandemia

Como parte de las medidas sanitarias durante la pandemia, los servicios de estomatología se limitarán a brindar atención únicamente a las urgencias en caso de presentar dolor intenso en dientes o muelas en el IMSS en Puebla.

Así lo informó a través de un boletín, donde detalló que también atenderá casos de caries profunda, abscesos o infección en terceras molares que estén bien posicionadas.

El Instituto en Puebla cuenta con estomatólogos con horario de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas. En dos unidades incluye los fines de semana de las 7:00 a 22:30 horas.

Las Unidades de Medicina Familiar (UMF), que otorgan los servicios de Urgencias de Estomatología en la zona metropolitana son la UMF No. 1 Paseo Bravo, No. 2 Boulevard 5 de mayo, No. 3 San Felipe, No. 6 Plaza San Pedro, No. 7 Unidad San Bartolo, No. 8 Mayorazgo y la No. 21 San Manuel (CFE).

Solo en las UMF No. 55 Amalucan y No. 57 “La Margarita” además de laborar de lunes a viernes en horarios matutino y vespertino también funciona los fines de semana en horarios de 7:00 a 22:30 horas.

En la zona conurbada de la región de Tehuacán la No. 9 Sta. Ma. Coapa, No. 28 Calipan y No. 30 de Tehuacán, la UMF No. 11 de San Martín Texmelucan y No. 12 de San Pedro Cholula.

Con horarios únicamente en turno matutino en las Unidades de Medicina Familiar No. 18 de Nuevo Necaxa, No. 22 de Teziutlán, No. 24 de Izúcar de Matamoros, No. 26 de Atencingo y la No. 34 de Atlixco.

Los médicos estomatólogos utilizan el Equipo de Protección Personal (EPP), bata, respirador KN-95, lentes de protección o careta, guantes y gorro.

Además, se sanitiza el área y esteriliza el instrumental para resguardar la salud de los pacientes ante el Covid-19; puesto que trabajan con aerosol, agua y aire, así como otras herramientas utilizadas directamente en la boca del paciente, para el manejo adecuado de dichos procedimientos.