Arte puede alejar a jóvenes de la violencia: docente de Imacp

-Publicidad-

A través de la práctica del arte, es posible alejar a jóvenes de conductas delictivas, e incluso cambiar estas actitudes, a las que usualmente están expuestos en sus colonias, sostiene Rubén Garibay, profesor del Imacp y quien da fe de algunos de estos casos.

En entrevista a este medio, el multiinstrumentista relató cómo a lo largo de su carrera ha vivido varios testimonios de personas que encontraron una afección en la música, entre los cuales resaltó tres casos de como la música cambió su rumbo.

Radicado en el barrio de Los Remedios, resaltó que en un entorno donde se detecta la delincuencia es necesario dar a los jóvenes algo en lo que enfoquen sus energías, pues a menudo es su propio entorno el que los encamina a dichas conductas.

“El barrio tiene su malicia. Siempre alguna actividad artística o algún ejemplo que se pueda dar a través de la música, puede ser un enfoque diferente ante las inquietudes de los jóvenes, en vez de la delincuencia u otro lado, mejor que lo encuentren en la música”.

No obstante, señaló que “al mismo tiempo que es barrio bravo, es una gente muy unida”, pues asegura que la misma cercanía entre vecinos, lugares en común como el mercado de la Acocota y la propia música han logrado una “unidad” en la zona.

“Hemos dado clases ahí a algún vecino que se acerca, apenas estaba yo parado en la puerta de mi casa y me dice un vecino: ´¿Oye puedo venir a aprender?, oigo que siempre están tocando´. Ya me ha pasado como tres veces, porque siempre en el barrio hay más confianza, más cercanía y eso pues es bueno”, declaró.

Música alejó delincuencia, relata

En este sentido, recordó el caso de un joven alumno: “andaba metido ahí en rollos de las drogas y le enseñamos ahí algo de percusión, algo de bongos y después estaba echando rolas en los camiones, en lugar de andar ahí en las pandillas, echaba una boteada”.

Garibay resaltó “me dio mucho gusto porque la música lo sacó de ese medio, le empezó a dar ambición y por ahí me dijeron que ya andaba tocando por ahí con un trío, otro rollo completamente diferente”, relató como primer caso.

- Publicidad -

Continuó con una anécdota en la que se reencontró con uno de los reclusos a los que pudo dar clases “Una vez en el barrio me sale un chavo y me dice ´¿Tú fuiste a enseñarnos allá en el reclusorio?, No, yo estaba allá porque robaba carros, pero mira, ahora me gustó su onda de la música y ahora ando cantando con los camiones ya me ando portando bien”, mencionó.

“Otro testimonio muy bonito es que cuando fuimos a (San Jerónimo) Caleras, una secundaria de allá, con lo chavos más conflictivos y los más rudos, resultaron los más buenos para el coro y con más habilidades artísticas”, rememoró el músico.

Garibay es uno de los nuevos talleristas que imparten clases vía remota para el teatro José Recek Saade, por parte del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (imacp); en su caso, enseña técnicas para instrumentos de cuerda.