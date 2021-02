La visita a México del presidente de Argentina y violencia política en Veracruz

-Publicidad-

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que pues sí, el presidente López Obrador dijo tener otros datos y los hizo válidos, de tal suerte que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se vio en la penosa necesidad de recular, al reconocer inconsistencias y deficiencia metodológica en el parámetro utilizado sobre el costo por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

En los resultados de fiscalización de la cuenta pública 2019, la ASF afirma que la citada cancelación tendría un costo superior a 331 mil millones, casi tres veces más de lo prometido, pero el mandatario dijo que esa estimación resultaba exagerada y le están dando mal la información a nuestros adversarios, y creo que no deben prestarse a esas campañas.

Y la ASF rectificó: en relación con la auditoría de desempeño relativa a la cancelación del Proyecto del Aeropuerto de Texcoco, aclara que existen inconsistencias en la cuantificación realizada en el marco de la auditoría, por lo cual su contenido está siendo objeto de una revisión exhaustiva, en particular en relación con la metodología utilizada para determinar el costo. Al momento se ha detectado ya que dicho monto es menor a lo estimado inicialmente por una deficiencia metodológica.

AMLO y el Eje Progresista

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que la aparición en escena del presidente del gobierno progresista de Argentina, Alberto Fernández, y las referencias a un eje continental de izquierda, que llegara a aglutinar los esfuerzos de reforma y cambio en otras latitudes latinoamericanas, se han producido en el marco local de una arremetida mediática y política contra la administración de Andrés Manuel López Obrador, utilizando los adversarios del político tabasqueño los datos cargados, falsos o certeros, que la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer respecto al ejercicio de la cuenta pública en 2019.

Además de la buena “química” personal que se percibió entre López Obrador y Fernández, en distintas alocuciones el mandatario visitante abordó facetas sureñas de la resistencia y oposición de los poderes fácticos ante los procesos de cambio y, en especial, del comportamiento tramposo y cuasigolpista de importantes medios de comunicación.

Así lo planteó el presidente Fernández: “… que México y Argentina estén unidos es un deber que tenemos; que Argentina y México encaren un futuro común y que esto ayude a la América Latina, es una obligación que tenemos. Desde el país más norteño de la América Latina hasta el país más austral de la América Latina tenemos que ser capaces de trazar un eje que una a todo el continente. Ese es el deber que tenemos con Andrés Manuel”.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Incansable. El Senado recibió al presidente de Argentina, Alberto Fernández, durante una sesión solemne; la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, le entregó el nombramiento, medalla y pergamino que lo reconocen como Huésped Distinguido. Y la relación entre naciones es más sólida que nunca, gracias al oficio diplomático de Marcelo Ebrard y su equipo, que trazaron con todo cuidado la visita del mandatario argentino, quien, además, ha forjado una sólida relación personal e institucional con Andrés Manuel López Obrador. Ayer acordaron fortalecer la cooperación para hacer frente a la pandemia. En los días recientes, el canciller no sólo reiteró el compromiso de México con el Acuerdo de París para frenar el calentamiento global, también recordó que en las últimas horas han llegado a México 900 mil vacunas. Y no lo hacen por arte de magia.

2. Focos rojos. En Veracruz, la violencia no la crea nadie. El dirigente estatal del Partido del Trabajo, Vicente Aguilar Aguilar, denunció que, hasta el momento, hay al menos cinco aspirantes a candidaturas a cargos de elección popular que han sido víctimas de amenazas e, incluso, en un caso, tienen custodia de la Guardia Nacional porque temen por su vida. Advirtió que, de no parar esto, podría causar incertidumbre tanto entre candidatos como en electores y que el voto podría dividirse. Mencionó que es necesario que las fuerzas de seguridad, tanto estatales como federales, tengan mayor coordinación con el fin de brindar certeza a la población en este proceso electoral, pues, de lo contrario, habrá temor para participar en la contienda del 6 de junio. Dejar de relacionar la democracia con el terror es lo primordial. ¿Cómo lo harán?

3. Por la libre no. Un problema menos para Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública. Ante la amenaza de los colegios particulares, que pretendían regresar a clases presenciales el 1 de marzo, llegó la reconsideración. No lo harán las más de 3,500 escuelas particulares o comunidades educativas que integran la Confederación Nacional de Escuelas Particulares. “No tenemos indicaciones de la Secretaría de Salud ni de Educación Pública respecto del regreso a clases, por tanto, no podemos exponer a nuestras comunidades y menos a nuestras niñas y niños, que son los más vulnerables, optamos por la salud integral de nuestros alumnos y estamos también por una educación de calidad integral con enfoque humanista”, dijo María de Jesús Zamarripa, presidenta de la CNEP. Bien. No se equivoquen: el virus ahí está.

