AMLO llama a organizar vacunación contra Covid y esperar turno

-Publicidad-

Ante los casos de adultos mayores que hacen fila más de 24 horas para ser vacunados contra Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a las autoridades a organizarse para evitar largas esperas, y a la ciudadanía, a ir por la vacuna hasta que los llamen.

Lo anterior, este miércoles en su conferencia de prensa matutina, pues desde el lunes se han reportado aglomeraciones y filas de cientos de adultos mayores, algunos de los cuales incluso pernoctan en las banquetas, afuera de centros de vacunación en dicho municipio y otros del Estado de México.

Ante esta situación, el presidente remarcó que el laboratorio Pfizer ya reanudó los envíos de vacunas a México y que estas serán aplicadas a “todos” los adultos de 60 años y más en cada municipio.

-Publicidad-

En este sentido, pidió a la población que no desespere y que no piense que la vacuna sólo se va estar aplicando sólo unos días, pues sostuvo que “no van a dejar de vacunar hasta que no estén todos”.

“Si se piensa que es limitado, pues entonces el primer día, el segundo día, hay muchísimos que quieren vacunarse y por eso las filas y por eso van desde un día antes a formarse. Entonces, que tengan esa información”, señaló.

Desaconseja ir a otros municipios

También desaconsejo a las personas ir a otros municipios para conseguir la vacuna “porque no les corresponde y hay que esperar el turno cuando a uno le toque”.

“Entonces sí, pues ya no son 200 mil vacunas, entonces ya no alcanzaría; o si se vacunan quienes tienen menos de 60 años, pues entonces no alcanzan”, agregó.

Adelantó que el próximo envío de Pfizer será de vacunas para adultos mayores, pero indicó que estas sólo se aplicarán en ciudades, debido a que su transporte a zonas rurales se dificulta porque deben estar congeladas a temperaturas muy bajas.

- Publicidad -

“Entonces, como tenemos varias opciones, se está haciendo esta planeación, pero que la gente tenga presente nuestro compromiso de vacunar a todos lo más pronto posible, afirmó.

Garantizó, a más tardar en abril, estarán vacunados con al menos una dosis todos los adultos mayores del país, pues “si logramos vacunar pronto a adultos mayores de 60 años, vamos a reducir la mortalidad por Covid en un 80 por ciento”.

Que atiendan como merecen a adultos mayores, pide

En cuanto a la organización, pidió a los responsables de la vacunación en cada estado “que consideren esta situación de los adultos mayores que no pueden estar mucho tiempo parados, a la intemperie, que se resuelva bien. Se puede, si se tienen todos los centros de vacunación adecuados.

“Tenemos el propósito de vacunar a todos y de manera prioritaria terminar de vacunar a los médicos, a las enfermeras, a los trabajadores del sector salud que están en los hospitales Covid, ya estamos avanzando, ya en segunda dosis ya el 75 por ciento, ya nos falta muy poco”, aseveró.

Alerta sobre vacunas falsas

En el mismo contexto, el mandatario advirtió sobre la existencia de ofertas de “vacunas adulteradas, es decir, son hechizas, falsas, es agua, es quién sabe qué”, por lo que llamó a “que no se dejen engañar”.

“No hay ningún hospital, ninguna clínica, ninguna farmacia, ningún gobierno local, ningún médico, ningún empresario, que tengan vacunas, sólo las que se están aplicando en el programa de vacunación”, reiteró.