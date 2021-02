Por un voto… se salvó la fiesta de toros en Puebla

-Publicidad-

*Los taurinos, en deuda con Joaquín Espidio Camarillo por su ausencia

La orden del día del Cabildo del Ayuntamiento de Puebla Capital el pasado 18 de febrero contenía 20 asuntos a tratar.

El punto 16 decía: Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presentan las y los regidores integrantes de la Comisión de Servicios Públicos, mediante el cual se aprueban las reformas a los artículos 493, 495 y 1845 fracción I, se adiciona el numeral 1 Bis de la fracción III del artículo 1920 y se derogan los artículos 494, 496 al 600, todos del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla.

A cualquier mortal común y corriente estos artículos de un código que pocos conocen no decía nada. En el fondo era la prohibición de la fiesta brava, de las corridas de toros en Puebla Capital, sin duda un capricho de la Presidenta Municipal, Claudia Rivera Vivanco.

La aprobación de la prohibición de las corridas de toros en el municipio de Puebla Capital estaba perfilada. Había un empate y el voto de calidad decisivo, era de la alcaldesa.

Quien no emitió su voto porque se ausentó, fue el Regidor moreno, antiguo priísta, Joaquín Espidio Camarillo, a quien lo consideran cercano a Rivera Vivanco. Gracias a don Joaquín, a los regidores de oposición y el llamado G5 integrado por morenos, se obtuvo la mayoría para evitar la medida. Los taurinos están en deuda.

La sesión en un momento parecía estar en la plaza de toros El Relicario. La oposición gritaba que esa medida era una imposición de la Edila, femenino de Edil, según el diccionario de la Real Academia Española.

Isabel Cortés Santiago, Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana leyó la cronología de la iniciativa que recibió en 2019 por parte de colectivos animalistas y el Consejo Ciudadano de Bienestar Animal.

La morena Cortés, casi gritaba: … en las encuestas el 80 por ciento de los entrevistados estaban en contra de las corridas de toros… incluso, el 12 de febrero grupos de animalistas entregaron 77 mil firmas para prohibir los toros… las corridas son actos de violencia hasta la muerte de un animal, cobijados en la excusa de una tradición… existe el peligro de normalizar la violencia… se causa daño físico al toro de lidia… no es cultura una práctica que suponga el maltrato al animal… personajes relevante como Belisario Domínguez y Benito Juárez se pronunciaron en contra de la tauromaquia…

El panista Enrique Guevara Montiel, defendía la fiesta: … hay razones legales para no aprobar la prohibición… los grupos que defienden las corridas de toros promovieron un amparo… propuso al inicio de la sesión que el punto 16 se bajara de la orden del día… de aprobarse la reforma al Código Reglamentario Municipal se contrapondría con la ley estatal que no prevé tal prohibición… la legislación no pasó por la Comisión de Reglamentación para revisar la técnica legislativa…

Cinthya Juárez Román, Presidenta de la Comisión de Servicios Públicos, explicó que a nivel internacional 110 ciudades tienen esta prohibición y celebró que el Congreso de Sinaloa recién aprobó la Ley de Protección de Animales, donde se prohíben las corridas.

Otra panista, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, de manera sensata dijo que aunque estaba en contra de las corridas, la propuesta de la prohibición no se realizaba en el momento indicado… tenía un tinte electoral… si hay tanto interés por el cuidado de los animales el Ayuntamiento debería esforzarse por tener un rastro municipal en mejores condiciones…

Los animalistas vía redes sociales criticaban a los regidores del PAN y del PRI que expresaron su oposición a la medida. Los taurinos defendían las corridas.

Rosa Márquez dijo: …este tema se trató con demagogia… repruebo el trato que recibo de los grupos animalistas, incluso con ferocidad para atacarme…

Silvia Tanús habló fuerte: Dejemos las leyes morales para las iglesias… no tenemos que revisar una cuestión moral sino el asunto jurídico de las relaciones y decisiones… ante todo se defiende la libertad de decisión y de los ciudadanos… así como los activistas defienden la vida de un toro deberían oponerse a la violencia de género… vale más una mujer que un animal…

En contra votaron los panistas Enrique Guevara Montiel, Augusta Díaz de Rivera, Carolina Morales, Jacobo Ordaz y Luz Rosillo; los del Grupo G5, Rosa Márquez, Roberto Esponda, Libertad Aguirre, Edson Cortés, Tania Guerrero y José Acosta, así como la priísta, Silvia Tanus Osorio.

El día después de Claudia Rivera

Un día después, Claudia Rivera declara: …por esta ocasión los toros no ganaron, pero el fortalecimiento de la democracia tiene que continuar… cumplimos con este compromiso de escuchar todas las voces, de entrarle a las discusiones sin importar el costo que represente, me parece que esto abonará a las nuevas generaciones, a la presente y a las siguientes generaciones… el ejercicio el fortalecimiento de la democracia tiene que continuar… mi gobierno municipal le apuesta al combate del maltrato animal a fin de buscar un bienestar de los mismos…

Lo que no aclaró la edila fue que solo escuchó las voces de los animalistas y no escuchó las voces de los taurinos, poblanos, nacionales y extranjeros que pidieron no abolir la fiesta brava. Incluso hasta una gran manifestación en vehículos. Habrá que aclararle que nunca se refirió a prohibir las peleas de gallos y las competencias hípicas.

Existe además otro contrasentido. Sabida es la postura feminista de la alcaldesa. Con mantas y con su presencia en el Congreso del Estado apoya la despenalización del aborto. Es decir, por un lado promueve quitar la vida a los niños que según quienes siguen la doctrina de la Iglesia Católica son personas desde la concepción y por otro lado defiende la vida de un toro bravo.

Como dice el filósofo: Qué alguien me explique…

La propuesta para prohibir la fiesta taurina en Puebla Capital sólo fue un tema de oportunidad política y electoral, opina finalmente y con toda la razón el Gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien celebró el rechazo a la prohibición de las corridas de toros.

En fin, como escribió Aurelio Verde (España, 1948) en su Copla del Miedo Silencioso

Duele el sol pero hay un frío

que cala hasta el burladero.

Suenan clarines y nadie

oye la voz de un torero.

La Virgen de lo Imposible,

la que escucha esos silencios

cuando él reza sin palabras

mordiendo percales nuevos.

