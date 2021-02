Fallo de Tepjf sobre licencias en Puebla causaría inequidad: Barbosa

-Publicidad-

Tras la resolución del Tepjf que señala que diputados locales y autoridades municipales de Puebla pueden seguir en sus cargos pese a buscar la reelección en el próximo proceso electoral, el gobernador Miguel Barbosa Huerta advirtió una “inequidad evidente”.

Así lo señaló durante su conferencia de prensa matutina, luego de que el pasado martes la sala regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) revocó parcialmente la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) y ordenó al Instituto Electoral del Estado (IEE) no obligar a los funcionarios que busquen la reelección en los comicios del 6 de junio a dejar sus cargos.

El mandatario señaló que dicha resolución “es una interpretación” del máximo tribunal, al concluir que el IEE no es una autoridad con facultades para determinar que los servidores públicos que quieran reelegirse deban de pedir licencia separándose de su cargo.

Sin embargo, advirtió que habría una “inequidad evidente” de quienes quieren reelegirse y no tienen la obligación de separarse de su cargo, frente a los que aspiran a un cargo sin tener una función pública.

En ese sentido, señaló que dicha situación ex una experiencia política que no se ha vivido en el país y puede ser un asunto de doble filo “porque la gente puede no sentirse satisfecha de que quien busque un cargo siga en funciones”, por lo que previó que algunos alcaldes y diputados pidan licencia a sus cargos, pese a que no estén obligados por la ley, cuando vean que no les favorezca en su contienda electoral.

Sin embargo, señaló que, por el momento, la resolución se tiene que acatar en tanto otra no determine lo contrario, lo cual sería producto de una impugnación ante la Sala Superior, previó el mandatario.