Apagones de electricidad y Félix Salgado acusado de agredir sexualmente a mujeres

-Publicidad-

Industria nacional lanza SOS // ¿Para cuándo la nueva política?

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que cuando en 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y su grupo amigo de empresarios que los promovieron aseguraban que tal mecanismo sería el detonante del desarrollo industrial de nuestro país y vislumbraban un espléndido futuro para ese sector estratégico. ¿Qué pasó?

A 26 años de distancia, y con un nuevo tratado en operación (el T-MEC), el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC) da luz sobre el resultado: “desde la entrada en vigor del TLCAN la variación promedio de la industria fue de 1.1 por ciento y de 1.36 por ciento en los últimos 40 años (léase el régimen neoliberal); es decir, tal sector creció menos que la economía en su conjunto, y eso que el crecimiento se mantiene prófugo.

En realidad, subraya el IDIC, la apertura de la economía no tuvo un impacto homogéneo sobre el sector industrial: el bajo contenido nacional de las exportaciones explica por qué estas últimas crecen, pero no así la actividad industrial nacional. Sin lugar a duda, lo descrito muestra la erosión que se ha vivido en la industria mexicana, algo que ocurrió, paradójicamente, en el momento en el que a nivel global se gestó e implementó la cuarta revolución industrial, un evento que ha permitido el desarrollo vertiginoso de los países más avanzados y de economías asiáticas emergentes, pero ni lejanamente el de México.

Aquí la columna completa

Félix, ¿apostar por un incalumniable?

-Publicidad-

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que son palabras mayores a nivel nacional y por su trascendencia más allá de lo partidista, pero en el siempre fogoso ambiente político y electoral de Guerrero, y en el horizonte inmediato de ciertos grupos morenistas, parecen palabras menores o al menos así las pretenden procesar: el senador con licencia Félix Salgado Macedonio ha sido registrado ante las autoridades electorales de aquella entidad como candidato a gobernador, a pesar de las insistentes acusaciones de agresiones sexuales contra mujeres.

Salgado Macedonio ha sido un político que, según sus propias palabras, es indefendible. En 2017, entrevistado por Federico Sariñana y Juan José Contreras para un programa de radio en Chilpancingo, el autodenominado “Toro sin cerca” se sinceró: “Yo tengo más negativos que positivos. Yo sé que no estoy compitiendo para Cardenal, ni tampoco soy santo. Cuando me dicen: Oye, hay que fortalecer aquí porque andas bajo, la fama es mala, muy mala: mujeriego, parrandero, jugador, borracho, todos los vicios de Gabino Barrera y de Simón Blanco me los juntaron”. Y, ¿sí los tiene?, se le preguntó. “Sí”, contestó. E insistió: “cuando me dicen: Oye hay que corregir eso, y yo les digo: ¡Ay, no manchen! Ahora, a mis 60 años, me quieren quitar todo eso. No, pus no, yo ya estoy viejo: árbol que crece torcido jamás su tronco endereza (…) Yo así soy, soy incorregible, soy impredecible, soy incalumniable, todo lo que digan de mí es cierto” ( https://bit.ly/3qBz8r2 ).

En esa apuesta por un incalumniable, plena de pragmatismo electoral, capricho cuasiimperial a cuenta de apoyos en años anteriores, y desdén por el curso e ímpetu de la lucha feminista nacional, Morena y sus mandos mucho se juegan. Más de lo que en la lectura inmediata pareciera.

Aquí la columna completa

Morena: fracturas, proselitismo con vacunas y gandallismo

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que el partido creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador navega a la deriva y sin rumbo, con un liderazgo débil de su dirigente nacional, Mario Delgado, que enfrenta divisiones y pugnas internas encabezadas por su secretaria general, Citlalli Hernández; en medio de fracturas y rupturas en los estados por la selección de candidatos y con graves acusaciones, documentadas en videos, de que sus brigadas y promotores en las calles están utilizando la vacuna antiCovid para hacer proselitismo político. Y, por si todo eso fuera poco, acusado de “gandallismo” en el Congreso por sus propios aliados políticos.

- Anuncio -

Todo eso confirma la percepción de un partido gobernante caótico –percepción que incluso tienen en el mismo Palacio Nacional, en donde el presidente López Obrador ha expresado públicamente sus dudas y la decepción que siente por el instituto político que él creó, pero del que luego se desentendió completamente dejándolo al garete y esperando que aprendiera a conducirse solo–.

El único elemento cohesionador que tenía el ahora partido gobernante era el caudillo que los juntó y le dio origen a ese Frankestein denominado Morena. “Usted tenía que haberse metido a ejercer su liderazgo, no a conducir el partido, pero sí a definir las líneas de acción y a ordenar los pleitos y las diferencias entre los grupos para evitar que eso se convirtiera en lo que es ahora: un caos sin pies ni cabeza”, le dijo recientemente un colaborador cercano al Presidente en una plática sobre Morena.

Aquí la columna completa

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. A fuerza, ni los zapatos… Luego de que desde semanas atrás mujeres diputadas de Morena exigieron que no hubiese impunidad en el caso de Félix Salgado Macedonio, candidato por su partido a la contienda por la gubernatura de Guerrero, acusado de abuso sexual, ayer consumó sus pretensiones y lo hizo, además, utilizando un lenguaje en defensa de la mujer guerrerense, que por más que lo haya ensayado, fue poco creíble. ¿Y el llamado que hicieron las legisladoras a realizar una exhaustiva investigación? Al registro del polémico político les acompañó Marcial Rodríguez, secretario general de Morena en Guerrero, y el delegado de la dirigencia nacional, Salomón Jara, además de cientos de seguidores, quienes le gritaban consignas como “¡Si se pudo!, ¡sí se pudo!”. Estará en la boleta, pero falta conocer si también en el ánimo de los electores. Finalmente, allá ellos…

2. Mientras sean peras o sean manzanas. La Comisión Federal de Electricidad informó que sus proveedores en Texas suspendieron el suministro de gas natural debido al congelamiento de los ductos, lo cual ya afectó la disponibilidad para la generación de energía en las centrales de ciclo combinado. A ello se suma el aumento de precios del gas, lo cual implica un aumento que va de los 4 mil 400 hasta los 6 mil 500%, lo cual dejará a la CFE un daño presupuestal de 20 mil millones de pesos en sólo cuatro días. Esta situación, advertida por el Centro Nacional de Control de Energía desde el sábado pasado, ya provocó apagones en algunas ciudades del norte. Palabras más, palabras menos, la energía entre fallas y aumento de precio, y eso no estaba presupuestado para la 4T, ¿verdad, Manuel Bartlett, titular de la CFE?

3. Rayos y centellas. Se armó la gorda entre partidos hasta ahora aliados. La renuncia de la senadora Mónica Camino Farjat a la bancada del Partido Verde, para sumarse al grupo parlamentario de Morena en el Senado, provocó un momento de tensión, pues el coordinador de los verdes, Manuel Velasco, calificó de “gandalla” a Morena y amenazó con romper su alianza legislativa. “Inaceptable que Morena pida con una mano el apoyo del PVEM para la aprobación de reformas, mientras que con la otra golpea al grupo parlamentario del Verde robándole senadoras, violentando así el acuerdo político de respeto mutuo que debería honrarse en la Cámara alta”. Advirtió que quedará lastimada la confianza. Señores, deberían saberlo, a estas alturas, en política, la palabra respeto carece de significado.

Aquí la columna completa