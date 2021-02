En medio del cúmulo de mentiras que sobre las vacunas y la vacunación nos han dicho, llegamos al 14 de febrero del 2021.

Que si ya estaban aquí las vacunas, que siempre no; que se vacunen a todos/as los que en primera línea están atendiendo desde hace un año a enfermos de Covid, que siempre no, que también a los maestros de Campeche y los “servidores de la nación”; que se les aplique la primera dosis y a los veinte días la segunda, que siempre no, porque no hay vacunas para la 2ª dosis; ¿será que esa primera aplicación servirá, aun cuando no les hayan aplicado la segunda dosis? o ¿Tendrán que volver a aplicarles las dos dosis y se desperdiciaron las vacunas de la primera dosis? Que la ONU pidió a México que diera vacunas para los países pobres, que nos mintieron; que eso no fue lo que pidió la ONU.

¡Que por fin llegaron! pero ahora de la India y que se vacunarán a los pendientes de la primera línea de atención y a los de más de 60 años que viven en los municipios lejanos. Que en abril debemos quedar vacunados todos los de este grupo de edad. Ya veremos porque para cumplirlo si somos 15.4 millones de personas de más de 60 años aplicándonos solo una dosis implica vacunar más o menos a 250 mil personas diarias; en Puebla somos 724 mil 160 personas, a más de 9 mil personas diarias deberán vacunar.

Tantas mentiras que ya no sabe una cual es la verdad. No sabemos cuántas marcas de vacunas hemos ¿comprado? ¿Cuánto costaron? Cuáles son las de una aplicación y cuáles requieren dos aplicaciones. Ni idea. Y no lo vamos a saber porque el presidente que tanto critica la corrupción no quiere que lo sepamos, ha ordenado la reserva de esa información, la reserva de todos los contratos de las vacunas por cinco años, diría mi Abuela QEPD, ”candil de la calle, oscuridad de su casa”. Si vivimos esos cinco años podremos solicitar la información y saber qué vacuna finalmente nos aplicaron, si es que alcanzamos vacuna.

Así llegamos al 14 de febrero del 2021, el día del amor y la amistad, una fecha que como hemos vivido todos estos meses, será diferente a la vivida por todos/as todavía el año anterior.

Y ese amor del bueno que se le tenía al presidente López Obrador ya no es el mismo, ha cambiado, y él se lo ha ganado a pulso, con tantas mentiras y confrontaciones que provoca, con tanto montajes mentirosos de todo y por todo lo que pueda distraer la atención de los problemas que han provocado.

Desde los primeros días de su gobierno empezamos a darnos cuenta de que no estaban bien muchas de las decisiones que empezaron a tomarse; día con día, -incluso antes de la pandemia- el problema económico y de empleo empezó a sentirse, en el país se han perdido más de doce millones de empleos, en Puebla 41 mil 304 en tan solo 12 meses; con la llegada de la contingencia los problemas se acentuaron y bien dice el dicho “cuando el hambre entra por la puerta, el amor salta por la ventana”.

A pesar de los recursos usados para programas sociales entregados a más de 24 millones de mexicanos, regalo que de dinero público les otorga el gobierno; muchos de ellos se han enfrentado al deficiente sistema de salud. Son familiares o amigos de alguna de esas 173 mil 711 personas que han fallecido por Covid en el país, 8 mil 482 de las cuales, son poblanos/as y ese dinero “regalado” que les da el gobierno, no les ayudó en nada para sacar adelante a sus familiares enfermos de Covid, más valía que se hubiera usado para atender las deficiencias que tanto decían que encontraron en el el sistema de salud.

Promesas incumplidas que nos permiten hacer el símil de la fecha que nos saca esa vena romántica. Dice el dicho popular que “amar es tiempo perdido si no es correspondido” las relaciones evolucionan y a ese “coqueteo de origen”, a esa “confesión de amor” de que iban a ser diferentes, que fue justo lo que permitió “el enamoramiento”; le llegó al momento de la verdad, nos dimos cuenta que no saben gobernar, que nos mintieron y esa magia que los llevó a alcanzar el triunfo en 2018 empezó a cambiar, ha ido diluyéndose poco a poco, con esa confrontación diaria, esa polarización permanente, esas puestas en escena para cubrir errores, confrontaciones, afrentas con todos y ahora con todas por los casos de candidatos postulados que tienen antecedentes de ser generadores de diversos tipos de violencias.

Ese círculo amoroso que en principio parecía un amor verdadero, se convirtió en un amor romántico, idealizado. Ese “flechazo” inicial donde todo parecía perfecto, se acabó. Se ha vuelto una relación tóxica. El mismo personaje que lo había logrado, falló, decepcionó.

Los errores cometidos. Las malas decisiones que nos han llevado de crisis en crisis en poco más de dos años de gobierno lo hicieron. Descubrimos la realidad y sabemos que podemos cambiarla. Que podemos desmontar el mito de ese amor romántico que se logró en el 2018 y que tenemos una herramienta para lograrlo en el 2021, porque ya sabemos que “obras son amores, que no buenas razones” y que ese círculo generador de un mal gobierno que nos miente, lo podemos romper el primer domingo de junio.

