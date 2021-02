No hay permisos para mercado de Amalucan y no se permitirán obras: Barbosa

El gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que el ayuntamiento de Puebla no cuenta con el permiso de impacto ambiental para la remodelación del mercado Amalucan, pues no les han presentado el proyecto ejecutivo, por lo que no pueden empezar los trabajos.

En rueda de prensa, el mandatario estatal manifestó que la obra es impulsada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), más no por el gobierno municipal, aunque pudo haber sugerencias de este último.

Refirió que mientras se resuelve el tema de los permisos, las autoridades municipales deberían dialogar con los locatarios y comprometedor por escrito a que no se verán afectados sus derechos y que cumplirán las peticiones que ellos tienen.

“El gobierno del estado no ha entregado ningún permiso de impacto ambiental, y por tanto no pueden iniciar ninguna obra de demolición, las autoridades municipales no lo pueden hacer, eso es lo primero que les digo”, declaró.

De igual dijo que la administración estatal desconoce si la obra del mercado será remodelación o reconstrucción de todo el inmueble, por ello se debe presentar el proyecto ejecutivo para la revisióncorrespondiente, independientemente de que sea una obra del gobierno federal.

Insistió en que el ayuntamiento encabezado por Claudia Rivera Vivanco debe dar certeza jurídica a los vendedores mediante un documento escrito, así como sentarse con ellos para que se llegue a un acuerdo.

“Qué me escuche quien me quiera escuchar, el gobierno estatal no va a autorizar la manifestación de impacto ambiental sin proyecto ejecutivo y que mientras esto se hace, pues yo recomiendo que se sienten con los comerciantes”, asentó Barbosa.

Locatarios se oponen a trabajos

Y es que, tras este anuncio que hizo el ayuntamiento hace más de una semana, los locatarios mostraron su inconformidad al señalar que no se van a salir del mercado, pues no tienen garantizado que se los respetaran, además de que les afectaría económicamente.

Apenas el viernes de la semana pasada realizaron una marcha, primero al Palacio Municipal y luego a la Secretaría de Gobernación (Segom), donde acusaron que los estaban hostigando para que firmaran que estaban de acuerdo con la obra.

Incluso, se dio a conocer que los locatarios se quedan a dormir desde el jueves en la noche en sus lugares, a fin de impedir que se intente hacer una obra por parte de las autoridades municipales.