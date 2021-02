Ya no va. «Bajan» a Toño López

Toño López ya no va para candidato a diputado.

Su intensa promoción mediática reciente, es porque espera convertirse en Secretario de Bienestar, en sustitución de Lizeth Sánchez García.

Así es que las y los seguidores de José Antonio López Ruiz, en el distrito 20 por el Partido del Trabajo, deberán esperar tres años más, si es que quieren hacer campaña.

Toño López anduvo recientemente en San Martín Texmelucan para la entrega de viviendas, en franca promoción a la Secretaria de Bienestar, Lizeth Sánchez quien sería sacrificada políticamente para ser candidata a la presidencia municipal.

No por nada, Lizeth es la persona de la 4T con el mejor posicionamiento en San Martín Texmelucan. Y es la diputada federal por la zona.

Por su parte, José Antonio López Ruiz prefiere competir por la Secretaría de Bienestar, lo que le permitiría mantener los programas alimenticios de la dependencia.

Recordemos que una empresa comercializadora de carne con sede en la central de abasto, vende su producto al DIF estatal a través de una «Asociación Civil», para evitar caer en el delito de tráfico de influencias y corrupción.

No mentir. No robar. No traicionar. Ajá.

Punto.

He dicho y he escrito.

Se cayó reelección de Saúl Huerta

Otro que quedó fuera de la reelección, es Saúl Huerta Corona.

Al diputado federal por el distrito 11 de la ciudad de Puebla, lo «descarriló» Mario Miguel Carrillo Cubillas.

Carrillo, quien renunció a la Subsecretaría de Infraestructura del gobierno de Luis Miguel Barbosa, tiene «amarrada» la candidatura en el distrito 10 de Cholula.

El dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, tuvo que elegir entre Mario Miguel y Saúl. Obviamente, se inclinó por un perfil nuevo y fresco para mandarlo al distrito cholulteca.

Ahora bien ¿Qué van a ofrecerle a Saúl?

La respuesta es sencilla: Incorporarlo al ayuntamiento de Puebla en caso de que Morena gane las elecciones. Pero, ahora sí, le dijeron, tiene que «chambearle».

Punto.

He escrito y no me repelen.

Leobardo Soto y la Cruzada Cetemista

La organización que se mantiene activa en medio de las crisis sanitaria y económica, es la CTM poblana de Leobardo Soto Martínez.

Con un programa diseñado por Carlos Aceves del Olmo, dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), se apoya a sus agremiados a través de La Cruzada Nacional Cetemista.

La CTM y la Federación de Trabajadores de Puebla (FTP) continúan llevando apoyos a los trabajadores cetemistas más necesitados.

Y otro tema que no se descuida es el político.

José Mario Conde delegado jurídico del comité estatal del PRI, impartió un curso de capacitación para evitar actos anticipados del campaña.

Agremiados a la CTM-FTP recibieron la información y guías, para aquellas o aquellos que tienen interés en participar en las próximas elecciones.

O sea que, ocupados andan.

Punto.

He escrito y he reportado.

Estrellita para Tepeaca

Con el respeto irrestricto a las reglas sanitarias del momento, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, presidente municipal de Tepeaca, acelera el paso en la chamba.

En los últimos días acompañó a su esposa Gaby Bonilla Parada, presidenta del DIF en el municipio, a la firma de convenio de colaboración con el Tecnológico Nacional de México, campus Tepeaca, que dirige la doctora María Luisa Juárez Hernández.

El objetivo, es unir fuerzas para ofrecer ayuda a las personas que más lo necesitan, con el apoyo de todos los sectores como el educativo.

También, fue con José Tomás Potenciano Flores, Comisariado Ejidal del municipio, para iniciar con la entrega de insumos a beneficiarios del Programa de Fertilizantes para el Bienestar, que por tercer año consecutivo se desarrolla en la región, ahora para iniciar la reactivación económica.

Y antes de terminar la jornada de trabajo en el campo, Céspedes Peregrina regresó a Los Reyes de Ocampo para uno más de los Compromisos Cumplidos con la inauguración del adoquinamiento de la 4 poniente y calle Ignacio Zaragoza.

Tienen razón cuando dicen que: Trabajo mata «grilla».

Estrellita para Tepeaca.

Punto.

He dicho.

Ni Obama

Y si el diputado Gabriel Biestro gana la candidatura a alcalde de Puebla por Morena ¿Qué? ¿La presidenta municipal Claudia Rivera va a ir a levantarle la mano? Esa foto no se la pierde, ni Obama.

El Verdugo

Para quienes decían que Lalo Rivera del PAN, «era el candidato de Barbosa para la alcaldía de Puebla», les tengo otros datos. «Mi Góber» la emprendió contra el panista con el cuento del uso de facturas falsas cuando fue presidente municipal. El Verdugo dice: De Lalo podrán decir… pero nadie puede acusarlo de «ladrón».

De Buena Fuente no es la mejor columna política, pero tiene a los mejores lectores.

