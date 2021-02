Antorcha en Puebla llama a cuidarse contra el Covid-19

Juan Manuel Celis Aguirre, líder del Movimiento Antorchista en Puebla, llamó a los ciudadanos a cuidarse contra el Covid-19, pues acusó que con la campaña del gobierno federal lleva apenas el 0.02 por ciento de la población ha sido vacunada contra el virus.

“No hubo, no hay y muy probablemente no habrá estrategia seria contra la pandemia desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador”. Morena, dijo, ha dejado claro que no tiene la mínima idea de cómo se gobierna un país ni cómo se enfrentan retos tan graves como una pandemia.

El líder explicó que, en el país, suman casi 170 mil muertos por coronavirus, un sistema de salud “completamente” colapsado, una población empobreciendo aún más por las cuarentenas, el desempleo y los bajos salarios.

Asimismo, señaló que pese a que López Obrador anunció su plan nacional de vacunación y su calendarización por edades.

“La directora de ese plan huyó, la página web para inscribirse no sirve, millones de personas no tienen internet, se está vacunando a los servidores electorales de Morena, algunos funcionarios se aprovechan y se meten a las filas para aplicarse la vacuna, aunque no les toca, y largo etcétera más de problemas. Así que, en los primeros dos meses de vacunación, México aparece con un avance en la vacunación 0.02 por ciento de la población. Es decir, prácticamente nada”, explicó Celis Aguirre.

En Puebla, dijo, el gobernador Miguel Barbosa decía que a los “pobres no les daba” el coronavirus y que no se preocuparan, porque la vacuna era un mole de guajolote o un caldo de pollo con chilito.

Por último, Celis Aguirre pidió a los poblanos: “cuidémonos hasta donde sea posible dado que el gobierno no nos va a cuidar porque no le interesa nuestra vida.