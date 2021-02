Una caída más… Puebla otra vez en semáforo rojo

Por Rodolfo de la Cruz Meléndez

Nuevamente nuestro estado se encuentra pintado de rojo, evidenciando así que el coronavirus nos sigue ganando la batalla y nos hallamos indefensos ante su embate. En otros estados se enciende una ligera llama de esperanza porque sus gobernadores han declarado que buscan comprar la vacuna para proteger a su población. Pero en Puebla ni siquiera eso se escucha. Pero no se crea que solamente en la compra de vacunas estamos mal. Hago del conocimiento de mis lectores algunos datos importantes para saber la calidad del gobierno morenista que tenemos.

De las vacunas comprometidas por Pfizer, al estado de Puebla sólo llegaron 14 mil 625, claramente insuficientes para proteger a los 37 mil 532 trabajadores de la salud de áreas públicas, el gobernador Barbosa en sus declaraciones prácticamente se lava las manos y dice que todo es responsabilidad del gobierno federal. ¿Entonces para qué está en el puesto de gobernador?

En el sondeo de opinión realizado en el mes de diciembre por Arias Consultores, denominado “Así van los 32 gobernadores”, Miguel Barbosa Huerta fue el mandatario peor evaluado de todo el país. He aquí algunos de los resultados. El 73 por ciento de los poblanos encuestados desaprueba su desempeño y sólo el 10 por ciento lo aprueba; el 89 por ciento de los poblanos se sienten inseguros, y el 79 por ciento califican como mala la seguridad pública; el 74 por ciento califica como malos los servicios de salud; el 75 por ciento considera mala la situación económica y las condiciones de empleo; además lo desaprueban porque no ha realizado obra pública y porque es una farsa su combate a la corrupción; hasta aquí los resultados de Arias Consultores.

Todos necesitamos preguntarnos y contestar lo siguiente: ¿Por qué los poblanos encuestados se han formado tan mala opinión del gobierno de Barbosa? No es difícil entenderlo si tomamos en consideración cuatro hechos indiscutibles: Morena prácticamente no ha realizado obra pública, ni en pueblos, ni en colonias, ni carreteras, ni en la capital, ni nada. A pesar de que Miguel Barbosa presume ser experto en seguridad, su gobierno no ha combatido la inseguridad y eso lo saben y lo sienten todos los poblanos, los delincuentes se pasean y actúan a sus anchas en todo el estado. La 4T no ha hecho nada para mejorar los hospitales, ni en instalaciones ni en equipamiento, y las consecuencias las sufre la ciudadanía todos los días. Barbosa no ha puesto en marcha ningún plan para reactivar la alicaída economía, por su culpa centenares de miles de poblanos carecen de empleo, de salarios dignos y padecen hambre. Esta lacerante realidad es la que se refleja en la encuesta mencionada.

Inegi acaba de publicar un estudio que revela cuatro veces más muertes por Covid en Puebla, que las reportadas por la Secretaría de salud.

Pero el desastre en el manejo de la pandemia en Puebla es sólo un reflejo de la situación general del país. Forbes publicó hace unos días: “México, que acaba de superar las 150.000 muertes y los 1.77 millones de casos confirmados del coronavirus, obtuvo un puntaje de 30,8 sobre 100 en el índice de resiliencia, 7 puntos por debajo del país más cercano, Sudáfrica”. “Entre los puntos de alarma que señala Bloomberg está un índice de letalidad de 7,5 por ciento, el mayor de los 53 países estudiados”. “También resaltan las 1.156 muertes por cada millón de habitantes y un índice de positividad de 41,1 por ciento, lo que implica que las autoridades no detectan una cantidad significativa de contagios”. Así es, la 4T no detecta la mayoría de los contagios porque no aplica las pruebas suficientes, y las pésimas condiciones en que opera el sistema de salud incrementa escalofriantemente el número de decesos. La pandemia nos rebasó y el sistema hospitalario está colapsado. ¡Sálvese el que pueda!

Compañeros y amigos de Puebla. Insisto en lo mismo. Este desastre debe parar. Y nosotros somos los que debemos hacerlo. Unámonos para exigir que lleguen rápido las vacunas porque de ellas depende nuestra salud y nuestra vida. Preparémonos para expulsar a Morena de todos los puestos de elección, en las votaciones de junio próximo.

