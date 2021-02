Angélica deja «Huejo». Va a Bienestar

Versiones de Casa Aguayo confirman que el Jefe Político del Estado, le habría pedido a Angélica Alvarado Juárez retirarse de la contienda interna de Morena, para la presidencia municipal de Huejotzingo.

Es decir, que Angélica renunciará a la candidatura para la reelección.

Eso significa que éste sábado 7 de febrero, NO se inscribirá para participar en repetir en la alcaldía.

A cambio, le ofrecen ocupar a la brevedad, la Subsecretaría de Vivienda de la Secretaría de Bienestar, que ocupó Antonio López Ruiz, ahora aspirante a diputado en el distrito 20 de la ciudad de Puebla.

La urgencia de «sacarla» del municipio, es con la finalidad de evitar que sus negativos afecten al candidato a la alcaldía y a las diputaciones local y federal.

Por ello, se prevé que la maestra Angélica, será incorporada al gabinete del gobernador Luis Miguel Barbosa antes del 15 de febrero próximo, para acompañar en la Secretaría de Bienestar, a su amiga, Lizeth Sánchez García.

Fuentes de la Secretaría del Bienestar, dicen que la incorporación de Angélica, tiene muy contenta a su titular, quien avaló la decisión del gobernador.

Con la hasta hoy presidenta municipal de Huejotzingo, se van a trabajar a la Secretaría de Bienestar, su particular, su asistente personal, dos asesores y la regidora Jossary Gissele Mercado Muñoz, quien dejará la presidencia de la Comisión de Salud en el cabildo.

Vaya cambios políticos.

Es el reporte Joaquín, desde Huejotzingo.

Punto.

He dicho y he escrito.

Pide CTM agilizar servicios IMSS

Quien ofrece resultados en su representación sindical es Leobardo Soto Martínez, secretario general de la FTP-CTM.

A través del representante ante el Consejo Consultivo del IMSS René Sánchez Pérez, la Federación de Trabajadores de Puebla (FTP) solicitó al Instituto de Seguridad Social dar facilidad, agilidad y eficiencia en el trámite de las incapacidades de los trabajadores.

Además de impulsar que los padecimientos por Covid19 sean reconocidos como enfermedades de trabajo, a fin de que los afectados puedan cobrar sus incapacidades al 100 por ciento. Y vaya que eso es urgente.

La CTM poblana, sin hacer ruido político, hace lo que debe hacer una organización sindical: Dar resultados y proteger los intereses de sus representados.

El dirigente nacional Carlos Aceves del Olmo ha estado muy pendiente del trabajo del poblano Leobardo Soto, quien le responde con resultados ¿Para qué más?

Punto.

He escrito y he dicho.

Fernando se reelige en MC

El único Presidente que tiene la reelección segura, es el de Movimiento Ciudadano en Puebla.

Fernando Morales Martínez quiere entregar buenos resultados; los mejores que pueda en este año electoral.

Quiere quedarse otros 3 años para construir políticamente en el año 2024, cuando habrá elecciones para la sucesión de Luis Miguel Barbosa.

Morales Martínez no mostró ambición personal. Se negó a «agandallarse» la diputación plurinominal en el Congreso local, donde alguna vez tuvo un lugar.

Así es que todos quienes aspiraban a quedarse con Movimiento Ciudadano, tendrán que esperar hasta dentro de 3 años. No es mucho. No desesperen.

Punto.

He dicho.

Ni Obama

Mejor detuvieron a Mario Marín que al «Toñín» y eso que «El Precioso» no anda repartiendo camiones y camiones de hortalizas y despensas. Se me hace que al «Toñín» no lo me «pesca», ni Obama.

El Verdugo

La detención de Mario Marín tiene dos vertientes. 1.- Es enemigo del Presidente por haber apoyado a Calderón en el 2006, y 2.- La 4T quiere aprovecharlo como tema electoral. El Verdugo dice: Es inútil. Para las elecciones ya se nos olvidó.

De Buena Fuente no es la mejor columna política, pero tiene a los mejores lectores.

