Tik Tok hunde a las Corporaciones Policiales en México

En un mundo globalizado e interconectado más que ninguna otra época en la historia de la humanidad, la forma se convierte en fondo, y en materia de servicios a la comunidad no es la excepción y en específico me refiero al de Seguridad, una mezcla de Tik Tok y “pseudo servidores públicos” son el nuevo problema.

Primero: ¿Qué es Tik Tok?

Hablamos de una red social basada en compartir vídeos musicales, permite crear, editar y subir videoselfies musicales de 1 minuto, pudiendo aplicarles varios efectos y añadirles un fondo musical. También tiene algunas funciones de Inteligencia Artificial (I.A), e incluye llamativos efectos especiales, filtros, y características de realidad aumentada.

En un periodo muy corto de tiempo ha conseguido superar a Facebook, Instagram, YouTube y Snapchat en número de descargas confirmándose como una de las sorpresas de esta época pandémica impulsada por el confinamiento. Según el sitio www.influencermarketinghub.com, la aplicación cuenta con más de 800 millones de usuarios activos por lo que su alcance es brutal.

Como toda red social, diferentes sectores se han ido adhiriendo y el personal de Seguridad en México no se ha quedado atrás, sin embargo, los resultados han sido, por no decirlo de otra forma, desastrosos. Por ejemplo: En enero pasado, fue destituido de su cargo como Director de Seguridad Pública Hazael Ramírez Martínez, en el municipio de Coxcatlán, Puebla por subir un video cantando narco corridos, compañeras policías han sido víctimas de violencia de género por subir videos “perreando” uniformadas, recién graduados de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, han sido destituídos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) por haber subido videos tomando bebidas alcohólicas a bordo de una patrulla en la pasada temporada decembrina, entre otros muchos casos.

Pero ¿Qué tiene de malo subir videos uniformados si en otros países los hacen?

Tienen toda la razón, en teoría, no debería de haber problema, ayer veía un video de la Policía Metropolitana de Londres bailando para llevar un mensaje contra el COVID, lo mismo en Holanda y Canadá países donde la Institución Policial cuenta con todo el respaldo social porque se lo ha ganado a pulso a través de algo que se llama “Coherencia de Rol”

Desgraciadamente en México, ocurre lo contrario, es decir, si una compañera sale uniformada «Perreando» y el video lo ve una persona que fue víctima de un delito, siente que no fue atendida de forma correcta, pensando inmediatamente que por eso no fue auxiliada, porque la Policía (en su conjunto) está jugando con redes sociales en lugar de trabajar, y de verdad que no me espanto en lo absoluto de los videos, la verdad, dan tristeza, coraje, eso no es lo que debe ver la ciudanía.

Lo que la sociedad necesita, son policías que parezcan y sean profesionales, por lo que debemos, primero, recuperar la confianza social con ejemplo, con trabajo, como lo hacen cientos de compañeras y compañeros uniformados día a día y que, por culpa de unos pocos, ven retroceder los esfuerzos por recuperar el rol de líder social de los Agentes Policiales.

La esencia del Policía se conforma por un conjunto de principios, valores, comportamientos y actitudes que lo distinguen de los demás actores sociales, un Policía respetable es quien con su conducta demuestra firmeza, seguridad, criterio, amabilidad, seriedad, responsabilidad, honestidad, disciplina, educación, espíritu de servicio y espíritu de cuerpo. Y ¿Haciendo los citados videos demuestran esto? Un Policía Profesional debe abstenerse de usar redes sociales de manera indigna, impropia de la confianza que la ciudadanía ha depositado en él. Por lo tanto, en ninguna circunstancia, debe publicar fotografías donde porte armamento y se vea “Bélico” si esa no es su función o donde haga mal uso de su uniforme.

Un Policía es un Guardián no un Guerrero, esa es la diferencia más grande entre un Policía y un Militar, esa es una responsabilidad más grande. Como lo dijese el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gabriel García Reyes: “El prestigio de la Policía debe cuidarse con el mismo esmero con el que se limpia un cristal que se empaña fácilmente”

