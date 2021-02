Estefan, gobernador al 2024

No será el único, pero sí, el más fuerte.

Para las elecciones de gobernador en el año 2024, Charbel Jorge Estefan Chidiac, será el candidato más sólido del PRI.

Para cuando llegue el momento de elegir al aspirante a Casa Puebla o Casa Aguayo, Estefan Chidiac estará convertido en diputado federal por Acatlán de Osorio.

Para ese entonces va a ser figura en la Cámara de Diputados, va a presidir una de las comisiones más importantes relacionadas con la economía y el presupuesto y será factor de decisión en el Legisaltivo.

Charbel Jorge Estefan es un personaje con trayectoria:

Secretario de la Contraloría con Manuel Bartlett.

Secretario de Desarrollo Social con Mario Marín.

Secretario de Finanzas con Guillermo Pacheco Pulido.

Diputado federal en dos ocasiones.

Subsecretario de la Contraloría federal con Ernesto Zedillo.

Director de Bansefi con Enrique Peña.

Por experiencia y capacidad, no tiene peros.

Punto.

He dicho y he escrito.

Ángel Soto, Armenta, Doger, Karina

Apuntes de media semana:

1.- Ángel Soto Limón tiene un profundo sentido del deber social. Originario de la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras, la ha recorrido, sentido sus problemas de inseguridad, desempleo y falta de infraestructura.

Abogado de profesión y maestro por vocación, tiene herramientas y voluntad para hacer de San Jerónimo, La Libertad, San Felipe Hueyotlipan e Ignacio Romero Vargas, colonias, fraccionamientos y zonas del distrito local electoral 9, un mejor lugar para vivir. Por ello aspira a ser candidato de Morena a diputado.

2.- En una entrevista en #Elecciones2021 del portal paralelo19.mx Enrique Doger Guerrero comentó que participará en la elección de esta año. Es decir, buscará ser candidato a la presidencia municipal de Puebla por el PRI y competirá «internamente» con José Chedraui Budib. Con ello, desmiente que ande en busca de la alcaldía de San Andrés Cholula. Ah, el Plan B, es la diputación local y plurinominal ¡Faltaba más!

3.- Alejandro Armenta Mier, Senador de la República de Morena por Puebla, no se va a inscribir como candidato a la presidencia municipal de Puebla ¿Por qué eres así Alejandro? Pones nervioso a Mi Góber.

4.- No entiendo por qué en el búnker de Casa Aguayo andan muy contentos de la eventual ruptura de una coalición PAN/PRI/PRD para la alcaldía de Puebla. Si están seguros de ganarle a Eduardo Rivera Pérez ¿Para qué tanta fiesta? ¿O qué? ¿No los hace ganar, ni Obama?

5.- ¿Por qué van a perder Morena y Karina Pérez Popoca en San Andrés Cholula? Los motivos a detalle, con un análisis profundo, con cifras y resultados. En estos días. No tardo.

Punto.

He escrito y he dicho.

Ni Obama

Según el señor gobernador don Luis Miguel Barbosa, denunciará a delincuentes que se inscriban como candidatos. No Mi Góber, no tienes que denunciarlos, sino detenerlos. Si no al rato no te va a creer, ni Obama.

El Verdugo

La propuesta del diputado Uruviel González Vieyra para posponer las elecciones hasta agosto, es un tanto aceptable. Según él, los funcionarios de casilla deben ser vacunados anticipadamente. El Verdugo dice: Diputado, no habrá vacunas ni para #Elecciones2024.

De Buena Fuente no es la mejor columna política, pero tiene a los mejores lectores.

