A 5 meses de padecer Covid-19; persisten las secuelas y temor de recontagio

A casi medio año de haber contraído Covid-19, Alejandro N., resiente malestares físicos que dejó la enfermedad, así como secuelas psicológicas por el confinamiento y el temor a un recontagio.

En entrevista, el hombre de 81 años relató que fue cerca del 17 de agosto de 2020 cuando acudió al doctor por malestares estomacales, lo cual atribuyó a su diabetes; no obstante, tras análisis de sangre se confirmó el diagnóstico y comenzó tratamiento médico.

“Primero fui a consulta porque me agarró diarrea como media semana, pensaba que era del azúcar, pero fui con la doctora y me mandó hacer análisis, radiografía; fue ahí que me dijeron que tenía el bicho”, comentó Alejandro.

Alejandro vive en la unidad habitacional de Villa Frontera, en la ciudad de Puebla, con su pareja y dos hijos, quienes también son padres, por lo que tuvo que aislarse en uno de los cuartos de su departamento, donde permaneció cerca de un mes, a fin de no arriesgar a sus familiares.

El octogenario se limitó a decir que “sintió feo” en cuanto al aislamiento, aunque una de sus hijas contó a esta redacción que el ánimo de Alejandro decayó mucho con el diagnóstico, siendo que llegó a presentar síntomas de depresión, falta de apetito y apatía en general.

“Se siente feo estar ahí; estaba yo aquí en el cuarto, ni sacando la cabeza, porque no podía ni abrir la ventana, solo espiando. Si se siente feo porque estás aislado, te pones a pensar muchas cosas”, comentó Alejandro.

Los hijos de Alejandro también comentaron que fue hasta hace unas semanas que el octogenario retomó sus actividades, pues le daba “pánico” salir; además de que decía sentir discriminación de parte de vecinos, aunque ellos procuraron mantener en secreto la enfermedad de su padre.

Resiente secuelas

Alejandro llegó a bajar entre ocho y 10 kilos, mientras que la principal secuela física que resiente son dolores de espalda, los cuales suelen variar de intensidad, siendo que durante su enfermedad no presentó graves síntomas respiratorios o falta de aire.

“En si, me atacó un mes parejo, me dolía el cuerpo, me agitaba, ósea, sentía feo. No me faltaba la respiración, sentía cansancio, dolores (…) Dolor de espalda, me duele la espalda, me duele mucho, a mí eso es lo que me amuela más como si estuvieras envarado y luego un calorcito que te agarra en la espalda”, comentó.

Alejandro dijo tener miedo de contraer la enfermedad, pues a su edad y al padecer diabetes, padecimiento que se ha convertido en una de las principales comorbilidades del país, le preocupa tener que enfrentarse nuevamente al coronavirus.

“Queda uno con miedo, con miedo a recaer y todo eso. Quedas, un poco traumado porque ya nada más estás pensando no me vaya a dar de nuevo (…) Voy agarrando mi paso, si quedan secuelas, pero estoy agarrando mi paso, hay que cuidarse, me dice la doctora que hay que tener mucho cuidado porque todavía puedo recaer”, declaró.