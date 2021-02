Surge “Movimiento Hilario Gallegos” para continuar con labor de activista

Agrupaciones que conforman el Frente Amplio Progresista Poblano anunciaron que ahora se llamará Movimiento Social “Hilario Gallegos Gómez”, en honor al activista fallecido a causa del Covid-19 en días pasados y para continuar con la labor que hizo en el estado.

En rueda de prensa, María del Pilar Hernández Ramírez, una de las integrantes, manifestó que Gallegos Gómez apoyó diversas causas sociales en Puebla, principalmente las que eran demandas ante las autoridades municipales y estatales.

Manifestó que el ahora occiso estuvo al frente del Centro de Derechos Humanos «José Luis Alberto Tlehuatile Tamayo”, así como defendió a los payasitos del zócalo, tras haber sido retirados por el ayuntamiento de Puebla en la gestión de Luis Banck Serrato.

“El movimiento no ha terminado, muchos han de pensar que no estando Hilario no iba a tener pies ni cabeza, pero no es así, la lucha sigue, porque no han sido resuelto los problemas de los poblanos, sigue habiendo pendientes por parte de los gobiernos”, pronunció.

Ante esto, los demás integrantes que estuvieron presentes exigieron a las autoridades locales “que se pongan a trabajar”, pues sigue habiendo inseguridad, además de que si bien la pandemia del Covid-19 ha afectado a todos los sectores, no se han visto apoyos para todos.

Salir a trabajar

Por ello, criticaron que el gobierno estatal solo emita decretos y pida que las personas se queden en sus casas cuando muchos tienen que salir a trabajar para poder llevar un ingreso a su familia, con el riesgo que implica estar en la calle ante el aumento de contagios.

“Las autoridades solo están encerradas, mientras que hay gente que tiene que salir a ganarse la vida para tener dinero ante la falta de empleo. El movimiento social debe seguir y por eso es que estamos aquí para hacerlo saber”, expresaron.

Es necesario mencionar que Gallegos Gómez falleció el pasado 20 de enero tras haberse contagiado de Covid-19, e incluso previo a su deceso en su cuenta de Facebook pidieron oraciones para él, ya que se encontraba grave de salud.