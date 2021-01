Tras 27 días intubado, Domingo, de 83 años, sigue en la lucha contra el Covid

A sus 83 años y padeciendo dos enfermedades crónico-degenerativas, Domingo Sixto Alonso Montaño se niega a perder la lucha contra el Covid-19; 27 días después de ser internado e intubado de urgencia al hospital del Issste, su familia siente impotencia.

Fue el 1 de enero cuando Alonso Montaño ingresó al nosocomio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), ubicado en la colonia San Manuel de la ciudad de Puebla, con un cuadro de coronavirus y desde entonces permanece en la zona Covid-19, donde se aferra a la vida.

Liliana, hija de Alonso Montaño, contó a este medio cómo su familia vive esta situación, al igual que la batalla de su padre contra la enfermedad y los esfuerzos del personal médico para ayudar a don Domingo, como se dirigiría el personal al paciente de la cama 613, según el testimonio.

En entrevista, relató que su padre ha sido intubado dos veces, luego de complicaciones cuando se intentó retirar el soporte vital a 10 días de su ingreso, no obstante, aseguró que su familiar “resiste” e incluso recibe comentarios de aliento de los doctores “don Domingo, bien luchón, ahí me dicen; guerrero, me dijo el médico”.

“Ellos (los médicos) están luchando al igual que él, junto con él, porque pues él tiene ganas de vivir, están sorprendidos que una persona de su edad ya haya resistido dos intubaciones, porque hay personas muy jóvenes, de 50 para abajo que han fallecido a los nueve días, en una semana”, declaró Liliana.

La hija confió al personal del Issste la recuperación de Alonso Montañez, al reconocer la atención del personal, en específico al doctor Antonio del Real quien “siempre está pendiente”; en tanto, su familia mantiene la esperanza de que Alonso Montañez pueda ser vacunado contra la enfermedad tras ser dado de alta.

Familia siente impotencia

Es de resaltar que desde el 1 de enero, Alonso Montañez permanece aislado en el área Covid-19 del nosocomio, por lo que la única manera en la que pueden contactarlo es vía telefónica o por cartas que enfermeras leen al interno, quien está mayormente sedado.

Lo anterior, comentó, causa impotencia e incertidumbre de sus familiares, pues, aunque el personal informa el estado del paciente todos los días de la semana, no pueden hacer visitas.

“Todos estamos tristes, tenemos tanta impotencia de no verlo, no sentirlo. Desde que entró no lo hemos visto, de repente le graban un video, pero obviamente todos estamos muy tristes, preocupados que nos llegue el teléfono y de repente una mala noticia”.

A causa de que la madre de Liliana también padeció Covid-19, los hábitos de su hogar y medidas sanitarias cambiaron completamente, pues temen que la señora se contagie nuevamente y no logre superar la enfermedad por segunda vez.

“Ahorita la casa huele a hospital, del cloro, aunque ahorita mi mamá ya no tiene Covid, nos dijo la doctora que hay que cuidarla, porque un recontagio sería mortal; todas las medidas, guantes, caretas para no contagiarla, no sale de la habitación”, comentó.

La entrevistada confesó que en un principio era escéptica del virus, no obstante, al vivir la enfermedad de manera cercana calificó la experiencia como “horrible, yo al principio como que no creía tanto, ‘es cosa del gobierno’, cosas así; pero bueno, ya que te toca, ves la gravedad de todo y todo lo que es, es muy triste la enfermedad, porque te alejan de tu familiar”, declaró.