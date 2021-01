Para alcanzar inmunidad de Covid, 70% de poblanos debería ser vacunado: Salud

En 2020, la Secretaría de Salud (SS) tuvo que redireccionar recursos para atender la pandemia del Covid-19, pues se destinaron 2 mil 134 millones 900 mil pesos; mientras que para alcanzar la inmunidad, se debe vacunar a 4.7 millones de poblanos, 70 por ciento de la población.

Así lo dio a conocer, durante su comparecencia ante el pleno del Congreso local, el titular de la dependencia, José Antonio Martínez García, como parte de la glosa del segundo informe del gobernador Miguel Barbosa Huerta.

El funcionario fue cuestionado por el diputado de Compromiso por Puebla (CCP), Uruviel González Vieyra, sobre cuál fue el monto erogado para hacer frente a la emergencia sanitaria, además de que hubo queja de personal médico sobre que tuvo que comprar su equipo de protección.

El secretario detalló que en la redirección que hicieron tuvieron que pedir permiso a la Federación para no cometer un desvió, por lo que de los 2 mil 134 millones 900 mil que se gastaron, 2 mil 55 millones 900 mil pesos (96.3 por ciento) corresponden al gasto de operación de las unidades médicas, ya que se reconvirtieron 28.

A esto se suma la compra de fármacos, ventiladores, material de curación, prendas de seguridad y protección personal, oxígeno, pruebas PCR, pruebas de antígeno, mantenimiento para las tomas de oxígeno y oxímetros; con estos datos, descartó que personal de salud haya comprado su material de protección, al señalar que fue una prioridad entregar equipo a ellos, adquiriendo mascarillas, overoles, 5 millones de cubrebocas y 6 millones de pares de guante.

Agregó que igual se le dio un estímulo económico que consistió en un bono de 20 por ciento de su sueldo base al personal médico de primera línea Covid-19.

Refirió que dentro del monto erogado igual se destinaron 79 millones de pesos para la contratación de mil 56 trabajadores de la salud de manera temporal, siendo 482 enfermeras; 250 médicos; 210 paramédicos y 114 camilleros.

Dosis de vacunas llegan a “cuenta gotas”

Por otra parte, durante la comparecencia el diputado sin partido, Gerardo Islas Maldonado, cuestionó sobre cuándo se podrá reducir la curva de contagios en 70 por ciento, así como si se tiene un tiempo estimado para alcanzar la inmunidad al virus.

- Anuncio -

En respuesta, Martínez García señaló que para ello se tendría que vacunar al 70 por ciento de la población, que son 4.7 millones de poblanos, sin embargo, no se tiene fecha, ya que se ciñen a la campaña nacional puesta en marcha por la Federación y actualmente las dosis están llegando a “cuenta gotas”.

“La vacuna sí genera anticuerpos, pero el cuerpo humano seguirá clasificado como portador, por eso la importancia de evitar las reuniones masivas, portar el uso de cubrebocas, sana distancia, colocación de gel antibacterial, entre otros aspectos”, expresó.

Por su parte, el panista Raúl Espinosa Martínez o cuestionó el motivo por el que no se usa el hospital inflable heredado del gobierno anterior, y evitar así quejas de que no hay camas como en algunos medios ha salido, principalmente en el IMSS, a lo que el titular de la SS contestó que no se usa porque solo se puede habilitar para situación específica como en un desastre natural donde no se tenga luz, ya que tiene su propia planta, pero su tiempo máximo de operación puede ser de hasta mes y medio.

Sin embargo, aseveró que en la secretaria no se ha dejado de atender a nadie, pues todo aquel ciudadano que llega a un hospital por estar contagiado del virus es atendido, así como si requiere que se le haga la prueba, labor que mantendrán hasta que se disminuya la pandemia.